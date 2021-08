Brandbrief der Minister: Appell an Spahn: Unikliniken brauchen mehr Geld!

So geht’s nicht weiter! Alle 16 Wissenschaftsminister und Ministerinnen der Länder haben einen Brandbrief an Gesundheitsminister Jens Spahn unterschrieben. Die finanzielle Situation der Unikliniken im ganzen Land sei besorgniserregend. Was vor allem an der Corona-Pandemie liegt …

„Die Belastung der Kliniken durch die Versorgung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten auf Normal- und Intensivstationen ist in den letzten Wochen gestiegen und wird in den nächsten Monaten das Leistungsgeschehen in den Kliniken weiterhin dominieren“, steht in dem auch von der Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank unterschriebenen Brief.

Corona sorgt für hohe Belastung der Kliniken

Die Verfasser fordern „weitere Maßnahmen zur kurzfristigen Liquiditätssicherung (…). Auch ein

Ausgleich für coronabedingte Erlösausfälle für das Jahr 2021 sollte bereits jetzt gesetzlich verankert werden.“

Dem stimmt Katharina Fegebank vollkommen zu. Sie sagt der MOPO: „Die Wissenschaftsministerinnen und -minister der Länder sind sich einig, dass der Bund sich weiter an den deutlichen Mehrkosten beteiligen muss, die seit Beginn der Pandemie für die Universitätskliniken entstanden sind.“

Die Pandemie zeige, „welch enorme Bedeutung“ den Universitätskliniken in der medizinischen Versorgung und Betreuung sowie der Forschung zukommt. (miri)