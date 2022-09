Der Rapper Reeperbahn Kareem und seine Schwester Nassy engagieren sich mit der Familie für die Kids auf dem Kiez. Mit Boxtraining wollen sie eine Perspektive schaffen.

Manchmal gehen sie ihm tierisch auf die Nerven. Wenn wieder alle durcheinanderbrüllen, sich derbste Beleidigungen um die Ohren hauen oder einfach nur ausflippen. Dann muss er weggehen. Abstand. Kurz durchatmen. Früher kam das häufig vor, heute nur noch selten. Es hat sich was verändert – seit sich der Rapper Reeperbahn Kareem (34) und seine beiden Geschwister Nassy (42) und Jameel (37) um die Kinder des Kiezes kümmern. Fünfmal die Woche trainieren sie mit ihnen auf dem Sportplatz an der Silbersackstraße. Kampfsport als Zuflucht. Nicht nur für die Kinder. Auch der Gangster-Rapper führt seitdem ein anderes Leben.

Sportplatz Silbersackstraße: Kareem trainiert fünf mal in der Woche mit den Kids.

Mit Mohammed fing alles an. Dem kleinen Jungen, der mit großen Augen am Spielfeldrand hockte und Kareem und dessen Freunden begeistert beim Boxen zusah. Die Männer trafen sich draußen, weil ihr Fitnessstudio während des Lockdowns geschlossen war. Und Jameel seinem Bruder Kareem vorgeworfen hatte, er sei „so fett geworden“ und müsse wieder trainieren. Nicht nett. Aber wahr. So ging es auf den Sportplatz – auf dem sich Mohammed herumtrieb. Irgendwann nahm der Junge all seinen Mut zusammen und fragte, ob er mitmachen dürfe. Er durfte. „Auch wenn schlechtes Wetter war und keiner meiner Freunde Bock hatte, Mohammed war da. Also haben wir beide alleine trainiert.“

Wir sind wie ein Onkel und eine Tante für sie Nassy Ahmed-Buscher

Nach und nach kamen immer mehr Kinder. Ein Kumpel des Rappers verbreitete im Netz, dass sich Kareem ehrenamtlich engagiert. „Dann ist es explodiert. Alle aus der Nachbarschaft kamen.“ Zum größten Teil Kinder, deren Eltern er schon seit Jahren kennt. Aus der Schule. Von der Straße. Seitdem treffen sich etwa 30 Kinder fünfmal die Woche mit sechs festen Trainern auf dem Sportplatz. Acht zusätzliche Ehrenamtliche sind im Wechsel dabei. „Wir sind unserem Team sehr dankbar. Ohne die Hilfe wäre das Projekt nicht möglich.“ Aufnahmegebühr oder Verträge? So etwas gibt es nicht.

Professionelle Strukturen allerdings schon. Kareems Geschwister und auch andere Familienmitglieder sind eingestiegen. Gemeinsam haben sie die gemeinnützige Organisation „Silbersack Hood Talentförderung“ gegründet. Geschäftsführerin und Kopf des Projekts ist Nassreen „Nassy“ Ahmed-Buscher. Studierte Kommunikationswirtin. Mutter von drei Kindern. Und Personal Coach. Eine Frau voller Energie, die schnell spricht, schnell denkt und es immer wieder schafft, die Ideen des Teams umzusetzen.

Bevor trainiert wird, heißt es erstmal Aufwärmen.

Training auf dem Silbersack-Sportplatz sorgte für Aufsehen

Für Aufsehen hat das Training schon von Anfang an gesorgt. Geschäftstreibende vom Kiez, Bekannte von Kareem aus der Kampfsportszene und aus dem Rotlicht halfen. „Auch wenn es in der Kampfsportszene teilweise eine große Konkurrenz gibt, bei der Sache waren alle sofort dabei, haben Equipment und Geld gespendet oder einfach nur ein paar Flaschen Wasser geholt. Das ist mehr als nur Sport.“

Auf dem Platz geht es in erster Linie um Werte. Es geht um Respekt. Vertrauen. Das Gefühl, ein Team zu sein. Nicht nur beim Training. Häufig vertrauen die Kinder den Ehrenamtlichen ihre Sorgen an. Die Trainer mischen sich ein. Sie führen Gespräche mit Eltern, Lehrern oder schlichten zwischen Streitenden. „Wir sind wie ein Onkel und eine Tante für sie – mit denen sie aber über alles reden können wie mit Freunden.“ Für den Rapper und seine Schwester ist es am wichtigsten, das Vertrauen ihrer Schützlinge auf keinen Fall zu missbrauchen. „Das ist ein geschützter Raum bei uns. Wir werden nur aktiv, wenn die Kinder das auch wollen“, sagt Nassy.

Wäre das Kindeswohl gefährdet, würden sie eingreifen. Aber so sei das nicht. Klar, die Kinder kommen aus schwierigen Verhältnissen, „aber sie werden alle geliebt. Das sind komplexe Strukturen, bei denen kulturelle Aspekte, Sprache und Bildung eine Rolle spielen“, sagt Nassy. Für ihren Bruder ist es das Schlimmste, wenn die Kinder aus ihren gewohnten Verhältnissen gerissen werden. „Heim oder Verhaltenstherapien, damit erreichst du nichts. Diese Kinder hast du verloren.“

Der Rapper trainiert mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft

Ihr Selbstvertrauen stärken. Ihnen Respekt und Mitgefühl beibringen. Bei Problemen an ihrer Seite stehen. Das ist es, was die Geschwister wollen. Auch wenn das nicht immer einfach ist – sind viele ihrer Schützlinge doch Kinder, die bereits in der Schule, bei den Nachbarn oder Geschäftstreibenden als gewalttätig auffielen. „Die Kinder sind sehr rebellisch. Sich wehren zu können, ist aber auch eine Eigenschaft, die man auf St. Pauli braucht“, sagt Kareem. Einem Viertel, in dem Gewalt zum Alltag gehört und Streitereien laut dem Rapper anders geklärt werden. Da heiße es nicht: „Ich hau dir in die Fresse.“ Da heiße es sofort: „Ich stech dich ab.“ Das sei es, was die Kinder auf dem Kiez lernen, was sie cool finden. Zu der Gewaltverherrlichung hat auch der Rapper selbst beigetragen. Mit dicken Knarren in Videos posieren, Texte über Gewalt und Drogen. Der Musiker weiß das. Und steht dazu. „So bin ich aufgewachsen. Das sind keine Märchen, um Zweitklässler zu beeindrucken. Ich will die Realität zeigen.“

Kiez prägte den Rapper Reeperbahn Kareem

Die Arbeit mit den Kindern hat ihn jedoch geprägt. Musikvideos, in denen Waffen gezeigt werden – darauf hat er keinen Bock mehr. „Ich filme mich schon nicht mal mehr selber, wenn ich Alkohol trinke.“ Auch seine Songs haben sich verändert. Die neuesten Probleme handeln nur noch vom Projekt. Der rappende Rolf Zuckowski des Kiezes? Kareem lacht. Nicht wirklich. Aber sein ganzes Leben habe sich durch die Kinder verändert. Die Leute, mit denen er sich früher umgeben hat, Abhängen auf der Straße – das ist vorbei. Heute ist Kareem „wie so ein sozialer Sheriff“ unterwegs. Entweder ist er beim Training oder hilft seinen Schützlingen bei Problemen. Wenn er mal Zeit hat, genießt er die Ruhe zu Hause – in seiner Wohnung auf dem Kiez. Mit seiner Freundin. Und arbeitet an seiner Musik, wenn noch Kraft da ist. Häufig wenig.

Kareem hat auf dem Silbersacksportplatz sogar sein eigenes Graffito erhalten.

„Das Projekt hat mich komplett vereinnahmt. Über den Lebenswandel bin ich aber nicht traurig.“ Manchmal verbringt Kareem den halben Tag mit seinen Schützlingen auf dem Sportplatz. „Danach rufen die mich noch die andere Hälfte des Tages an, stehen vor meiner Tür, schreien rum, klingeln bei mir. Irgendwann kriegst du die Krise. Ich hab auch noch ein anderes Leben.“ Trotzdem: Die Kinder machen ihn glücklich. Wenn er mal einen Tag nicht da ist, vermisst er sie.

Nassy kann den Wandel ihres Bruders manchmal kaum fassen. „Kareem hat sich so wahnsinnig entwickelt. Wir sind alle sehr stolz und freuen uns, das Projekt als Familie zu realisieren.“ Obwohl es anfangs schon Bedenken gab. So eng mit den Geschwistern zusammenarbeiten – kann das funktionieren? Es funktioniert. Wohl auch, weil sie schon als Kinder miterlebten, wie ihr Vater, ein Textilhändler mit zwei Fabriken in Indien und Pakistan, immer allen half. Damals, als sie noch in einem Einfamilienhaus in Halstenbek lebten. Eine heile Welt, aus der Kareem als Jugendlicher floh. Nein, er sei nicht auf die schiefe Bahn geraten. „Ich war selber die schiefe Bahn.“ Er landete auf der Straße, lebte in Hamburgs „Unterwelt“. Was damals alles lief – für ihn erledigt. Vergangenheit. Viel wichtiger sei, dass er es geschafft habe – mit Hilfe seiner Boxtrainer.

Heute ist Kareem der Trainer. Und will etwas bewirken. Auch wenn die Strukturen schwierig sind, vieles programmiert zu sein scheint. „Das, was wir machen, kann wirklich etwas verändern. Und auch wenn es nur kleine Schritte sind“, sagt der Rapper. Zwar seien die Kinder nicht auf einmal Engel geworden, aber sie hätten sich gebessert. Dass sich Brüder untereinander bedrohen, Freunde ihre Eltern aufs Übelste beleidigen – das kommt kaum noch vor. Und wenn doch, wird es geklärt. Mit Worten. Ausgeschlossen wird niemand. „Ich würde kein Kind aufgeben, egal was es macht.“ Insbesondere genau diese Kinder aufzufangen – darum geht es.

Steckbrief Nassreen Ahmed-Buscher (42) und Kareem Ahmed (34)

Nassy Ahmed-Buscher

Spitzname und Bedeutung:

Nassreen: Ich war schon immer für alle Nassy. Die meisten wissen gar nicht, dass ich Nassreen heiße. Der kleine Sohn einer Freundin meiner Mutter hat mir den Namen gegeben. Er konnte Nassreen nicht aussprechen.

Kareem: Reeperbahn Kareem ist mein Künstlername. Er steht für mich und meine Nachbarschaft.

Beruf/erlernte Berufe:

Nassreen: Geschäftsführerin der „Silbersack Hood Talentförderung“ und Personal Coach, studierte Kommunikationswirtin.

Kareem: Musiker/Künstler und Trainer. Nichts gelernt

St. Pauli ist für mich wie …

Nassreen: verrückter als Berlin.

Kareem: meine Heimat, mein Zuhause, mein Zufluchtsort, meine Familie, meine Freunde, meine Jugend. Ein Teil von mir.

Mich nervt es tierisch, wenn …

Nassreen: Leute ignorant sind.

Kareem: die Mieten unbezahlbar sind und Mächtige Schwächere unterdrücken.

Wenn mir einer blöd kommt, …

Nassreen: hole ich meine Brüder. Kareem: kläre ich das direkt.

Zum Abschalten …

Nassreen: meditiere ich.

Kareem: rauch ich erst mal eine.

Als Kind …

Nassreen: war ich sehr impulsiv. Und bin es immer noch.

Kareem: hatte ich nur Fußball im Kopf.

Meine Eltern …

Nassreen: sind großartige Menschen. Meine Mama ist das Herz und mein Vater war die Seele der Familie.

Kareem: haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin.

Vom Typ her bin ich …

Nassreen: temperamentvoll.

Kareem: sehr launisch.

Kareem Ahmed

So können Sie helfen

Die „Silbersack Hood Talentförderung“ bietet neben dem Boxtraining auch Nachhilfe und Musikkurse. Demnächst kommen in den gerade neu angemieteten Räumen an der Hein-Hoyer-Straße Kunstprojekte wie therapeutisches Malen und Graffiti hinzu. Finanziert wird das Projekt mithilfe des HAG e.V., der Bürgerstiftung Hamburg, Ingredion, app2music.de und anderer Sponsoren – wie den Machern des Irish-Pub „Thomas Read“, in dem die Kinder kostenlos während des Winters trainieren dürfen. Wenn auch Sie helfen möchten, spenden Sie an: Silbersack Hood Talentförderung gUG, IBAN: DE51430609671247119200, BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank