Statt wilden Partys und Böllerei gibt es an Silvester in diesem Jahr Booster und Backwaren in Hamburg. Die Stadt bietet gemeinsam mit sechs Asklepios-Kliniken Impfungen, Impf-Auffrischungen und Berliner an.

„Wem aufgrund der Pandemie ohnehin nicht danach ist oder wer das neue Jahr mit neuen Vorsätzen zum Schutz vor Corona beginnen möchte, für den haben sechs Hamburger Asklepios-Kliniken am Silvestervormittag ein besonderes Angebot: Impfen, Boostern & Berliner“ teilt das Krankenhausunternehmen mit.

Booster und Berliner: Impfen an Silvester

Zu dem ohnehin ausgedehnten Impf-Angebot in der Hansestadt werden so 1000 zusätzlich Impf-Termine vergeben. In den Asklepios-Kliniken Altona, Barmbek, Nord – Heidberg, St. Georg, Wandsbek und dem Westklinikum wird am 31.12.2021 von 9 bis 13 Uhr geimpft. Ganz nach norddeutscher Silvester-Tradition gibt es zur Stärkung außerdem jeweils einen Berliner für die „Impflinge“ (ab 18 Jahre). Die Termine werden online über die Homepage der Stadt vergeben.

„Nur das Asklepios-Klinikum Harburg kann sich nicht an der Impfaktion beteiligen, weil dort Umbaumaßnahmen im öffentlichen Impfzentrum stattfinden“, heißt es.

Priorität: Pandemie-Bekämpfung

Die restlichen Asklepios-Kliniken freuen sich über das Jahres-Ausklingen mit Spritzen: „Als die Stadt Hamburg uns um Unterstützung für weitere Impfaktionen bat, haben wir als größter Gesundheitsversorger der Stadt selbstverständlich sofort zugesagt“, sagt Joachim Gemmel, Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios-Kliniken Hamburg GmbH.

Die Bekämpfung der Pandemie habe für Asklepios Priorität, so Gemmel, „wir leisten damit über unser bestehendes Impfangebot hinaus einen zusätzlichen Beitrag“. Bis zum Jahresende werden den Angaben zufolge an den Hamburger Asklepios-Kliniken mehr als 73.000 Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen verabreicht worden sein.