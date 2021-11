Backen, Yoga oder eine neue Sprache lernen: Während des Lockdowns haben viele nach einer sinnvollen Beschäftigung gesucht und sie in Online-Kursen gefunden. Und der Boom hält an, obwohl viele Angebote wieder in Präsenz stattfinden. Was macht das Lernen im Netz so attraktiv?

Die Hamburgerin Christel Wöbke (75) hat darauf eine Antwort: Sie hat sich vor vier Monaten dazu entschieden, einen Sprachkurs zu belegen. Langeweile trieb sie allerdings nicht an – zu tun hatte sie als Steuerberaterin genug. „Durch Corona sind wir noch ausgelasteter als sonst“, sagt sie im MOPO-Gespräch. Vielmehr hat sie der Ehrgeiz gepackt, ihr verstaubtes Schulenglisch für ihren geliebten Job aufzubessern. „Wir haben Mandanten aus dem englischsprachigen Raum. Sie bemühen sich Deutsch zu sprechen, aber ich würde gerne anbieten, gemeinsam Englisch zu sprechen.“

Hamburgerin nutzt Lockdown um ihr Englisch zu verbessern

Und das Lernen zahlt sich bereits aus: „Ein kleines bisschen hat sich mein Englisch schon verbessert, aber an der Grammatik muss ich noch arbeiten“, sagt Wöbke. Eine Mitarbeiterin habe sie auf „Gymglish“ gebracht – nun animiert sie selbst Bekannte, dort einen Sprachkurs zu machen. Das französische Unternehmen hat während der Corona-Pandemie einen Boom erlebt: Im Jahr 2020 wuchs Gymglish im deutschsprachigen Raum um 46.000 neue Nutzer und hat seine Kunden damit fast verdoppelt.

Das Unternehmen hat ein ganz eigenes Konzept entwickelt. „Wir lernen Sprachen nicht durch das Büffeln von Verben oder das Absolvieren von Grammatik-Modulen, sondern durch die Freude am Erschließen neuer Welten. Ich habe immer am besten durch Lieder und Filme gelernt und diesen Lernstil wollten wir im Rahmen unserer digitalen Innovation umsetzen“, sagt Mitgründer Benjamin Levy. Deshalb setzt er auf Videos, Audioclips und Comics – und das kommt gut an.

Volkshochschule Hamburg erlebt Boom durch Corona

Auch an der Volkshochschule Hamburg (VHS) ist der Zulauf bei den Online-Kursen seit dem Lockdown groß gewesen – und er dauert immer noch an. „Glücklicherweise hatten wir damals schon Kursleitende, die bereits mit dem Online-Lernen vertraut waren und auch technisch war es schnell umsetzbar“, erklärt VHS-Sprecherin Dorothea Olbertz der MOPO. 2020 hat sich das Online-Angebot an der Volkshochschule auf 3.000 Kurse mehr als verdreifacht.

Die VHS ist die größte Sprachschule Norddeutschlands und sehr beliebt sind vor allem die Online-Sprachkurse. Neben Klassikern wie Französisch und Spanisch werden Japanisch und Jiddisch stark nachgefragt. „Denn nun sind Lernende aus Berlin, Friesland oder anderen Teilen der Welt dazugekommen“, so Olbertz. Auch Kurse aus den Bereichen Gesundheit, Kreativität und Kultur sind begehrt.

Online-Kurse: Das sind die Vorteile

Inzwischen finden rund zwei Drittel der Angebote wieder in Präsenz statt – doch die anderen Kurse werden wohl auch zukünftig online durchgeführt werden. Neuanfänger schätzen, dass sie sich das Lernen besser einteilen können und Wegzeiten sparen. „Vor Corona haben wir uns als Präsenzbetrieb definiert, der Räume schafft, in denen Menschen sich treffen und zusammen lernen. Nun ist uns klar, dass es nie wieder wie vor dem Virus sein wird“, sagt Programmleiterin Anette Borkel. „Online-Kurse haben eine eigene Qualität, die auch Spaß macht und Nähe ermöglicht.“

Diese eigene Qualität hat auch Christel Wöbke für sich entdeckt. Sie allerdings schätzt es mehr, allein für sich zu lernen – die Scheu habe sie zuvor davon abgehalten, einen Sprachkurs zu belegen. „Ich muss mit dem Online-Lernprogramm keine Angst haben, mich vor anderen zu blamieren. Einige sagen, in Gemeinschaft lernt es sich besser – für mich ist es so ideal“, erklärt sie. Auch die Flexibilität sieht sie als großen Vorteil: „Man kann jederzeit pausieren und muss nicht sofort eine Antwort parat haben.“ Ersetzen werden Online-Kurse den Präsenzunterricht wohl nicht – aber sie sind eine schöne Ergänzung für viele Menschen.