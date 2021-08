Bollerwagen und Alkohol: Corona-Vatertag: Das ist in Hamburg und im Norden erlaubt

Bollerwagen, Alkohol, große Menschengruppen – eigentlich das Vatertags-Standard-Repertoire. In Corona-Zeiten aber undenkbar – und auch gar nicht erlaubt. Die MOPO sagt, was Christi Himmelfahrt möglich ist, welche Demos in Hamburg geplant sind – und wie sich die Polizei auf den Feiertag vorbereitet.

Ob Hamburg, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen: Es wird keine Sonderregeln geben. Das machten die jeweiligen Landesregierungen auf MOPO-Nachfrage noch einmal deutlich.

Vatertag trotz Corona: Das ist in Hamburg und im Norden erlaubt

In Hamburg und Niedersachsen dürfen sich auch am Himmelfahrtstag Haushalte nur mit einer weiteren Person eines anderen Haushaltes treffen. In Schleswig-Holstein dürfen es maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sein. Davon ausgenommen: Kinder unter 14 Jahren.

An Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen müssen sich auch Touristen in den vier Modellregionen Eckernförde/Schei, Nordfriesland/Sylt, Lübecker Bucht und Büsum halten. „Wir rufen eindringlich dazu auf, die geltenden Vorschriften zu beachten“, so ein Polizeisprecher aus Schleswig-Holstein zur MOPO. „Bollerwagen-Touren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen sind nicht mit den geltenden Regeln vereinbar.“ Man werde die Präsenz „sichtbar erhöhen“ und auch zusätzliche Streifen einsetzen.

Ähnlich bereiten sich die Einsatzkräfte in Niedersachsen vor. Innenminister Boris Pistorius (SPD) mahnt: „Auch wenn die traditionellen Vatertags-Touren für viele dazugehören: Mit dieser Perspektive wäre es grob fährlässig, quasi am Bollerwagen die in Aussicht stehenden Lockerungen zu verstolpern, weil die bestehenden Regelungen missachtet werden und die Inzidenzzahlen in spätestens zwei Wochen wieder steigen.“

Auch in Hamburg werde man „mit dem gewohnten Augenmaß Corona-Kontrollen durchführen“, erklärt ein Polizeisprecher gegenüber der MOPO. „Wir werden auch am Vatertag an beliebten Örtlichkeiten präsent sein.“

Worauf die Beamten besonders achten werden: Alkoholkonsum. Der ist in allen drei Bundesländern nämlich weiterhin in der Öffentlichkeit verboten. Wenn sich Menschen geballt und trinkend auf engem Raum aufhalten, wird die Polizei durchgreifen und dies strikt ahnden.

Demonstrationen in Hamburg: Das ist am Vatertag geplant

Und trotz Corona und strenger Regeln wird es am Vatertag auch zu größeren, legalen Menschenansammlungen kommen: Die Partei Die Linke plant für den Nachmittag an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt und an der Alster insgesamt zehn Versammlungen mit je 200 Teilnehmern. Eine Ausnahmegenehmigung liegt mit Stand Dienstagmittag noch nicht vor, „damit ist aber zu rechnen“, heißt es aus Polizei-Kreisen.

Der Hamburger Verfassungsschutz dagegen warnt: Bei den geplanten Kundgebungen würden auch „zahlreiche linksextremistische und linksextremistisch beeinflusste Gruppierungen“ dabei sein. Einige von ihnen seien „gewaltorientiert“.