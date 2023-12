Böllerverkauf in Hamburg gestartet: Lange Schlange vor Lagerverkauf

In der Nacht zu Donnerstag hat auch in Hamburg der große Feuerwerksverkauf vor Silvester gestartet. Seitdem gibt es lange Schlangen vor den Läden.

Mit dicken Pullis und Regenjacken standen die Böller-Begeisterten auch am Morgen in einer langen Schlange vor einem Geschäft in der Billstraße in Rothenburgsort. Für die Böller und Raketen gaben die Menschen teilweise mehrere hundert Euro aus.

Offiziell geböllert werden darf in Hamburg aber erst ab Sonntag: Vom 31. Dezember um 18 Uhr bis zum 01. Januar, 1 Uhr. Bundesweit sind die Zeiten in den Großstädten und Gemeinden nicht überall gleich. (prei)