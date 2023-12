Am Mittwochmorgen floss im Hamburger Rathaus Blut – für einen guten Zweck: Die Hamburger Bürgerschaft hatte gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zum Blutspenden aufgerufen. Für den SPD-Abgeordneten Simon Kuchinke (33) ein ganz besonderer Termin, denn bis zu diesem Frühjahr war er als homosexueller Mann praktisch vom Blutspenden ausgeschlossen. Warum er jetzt das erste Mal spenden gehen konnte und welches ganz persönliche Erlebnis ihn dazu bewogen hat.

Am Mittwochmorgen floss im Hamburger Rathaus Blut – für einen guten Zweck: Die Hamburger Bürgerschaft hatte gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zum Blutspenden aufgerufen. Für den SPD-Abgeordneten Simon Kuchinke (33) ein ganz besonderer Termin, denn bis zu diesem Frühjahr war er als homosexueller Mann praktisch vom Blutspenden ausgeschlossen. Warum er jetzt das erste Mal spenden gehen konnte und welches ganz persönliche Erlebnis ihn dazu bewogen hat.

Vier lilafarbene Liegen stehen am Mittwochmorgen in Raum 151 des Hamburger Rathauses, wo sonst Pressekonferenzen abgehalten werden. Kuchinke lässt sich die Prozedur erklären, dann wird die Nadel gesetzt. Nach zehn Minuten ist alles vorbei – 500 Milliliter Blut sind gespendet. „Heute war ich das erste Mal Blut spenden. Es ist ein gutes Gefühl, endlich helfen zu dürfen“, freut sich Kuchinke. Der 33-Jährige ist Fachsprecher für LSBT*IQ (Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle, Queer) seiner Fraktion.

Homosexuelle Männer durften praktisch kein Blut spenden

Männer, die Sex mit Männern haben, waren in Deutschland bis zu diesem Frühjahr praktisch vom Blutspenden ausgeschlossen. Sie durften nur spenden, wenn sie vorher ein Jahr abstinent lebten, egal, ob sie einen festen Sexualpartner hatten. Die Bundesärztekammer begründete den Ausschluss damit, dass das Sexualverhalten homosexueller Männer ein erhöhtes Risiko für HIV mit sich bringe. Eine frische HIV-Infektion kann mit einem Bluttest vor der Spende nicht sofort nachgewiesen werden.

Simon Kuchinke und Carola Veit (beide SPD) werden beim Blutspenden von einer DRK-Mitarbeiterin betreut. Hamburgische Bürgerschaft/Michael Zapf Simon Kuchinke und Carola Veit (beide SPD) werden beim Blutspenden von einer DRK-Mitarbeiterin betreut.

Erst seit dem Frühjahr ist Blutspenden allen Menschen unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität möglich. „Vorher war es wie eine Grenze, die mich und andere Homosexuelle vom Rest der Gesellschaft getrennt hat“, sagt Kuchinke. „Manchmal habe ich Plakate für Blutspendeaktionen gesehen, aber ich wusste immer: Du kannst da nicht hin.“ Nach einem persönlichen Erlebnis verstärkte sich sein Wunsch, Blut zu spenden noch einmal.

450 Blutspenden pro Tag werden benötigt

„Wegen einer Operation habe ich im letzten Jahr selbst eine größere Bluttransfusion gebraucht, die mir letztlich das Leben gerettet hat“, sagt der 33-Jährige. Tatsächlich ist das keine Seltenheit: Laut des DRK in Hamburg und Schleswig-Holstein werden zusammen täglich rund 450 Blutspenden benötigt, um den Bedarf lückenlos decken zu können.

„Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig Blutspenden ist, und so auch unseren kleinen Teil als Landesparlament dazu beitragen, dass Krankenhäuser und Arztpraxen im Winter 2023/24 mit genügend Blutkonserven versorgt sind“, ergänzt Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD), die auch selbst an diesem Tag Blut spendete.

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) nahm auch an der Blutspendeaktion teil. Hamburgische Bürgerschaft/Michael Zapf Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) nahm auch an der Blutspendeaktion teil.

„Risikobehaftetes Sexualverhalten“

Nach der Änderung der Richtlinien sollen auf dem neuen Formular alle Spenderinnen und Spender Angaben zu „risikobehaftetem Sexualverhalten“ machen. Dazu zählt die Bundesärztekammer etwa „Sexualverkehr mit insgesamt mehr als zwei Personen, Sexualverkehr mit einer neuen Person, wenn dabei Analverkehr praktiziert wurde, Sexarbeit und deren Inanspruchnahme“ sowie Sexualverkehr mit einer Person, die eine sexuell übertragbare Infektion wie HIV oder Hepatitis B oder C hat. Auf wen dies zutrifft, der- oder diejenige darf für die folgenden vier Monate kein Blut spenden.

Kritik an dem neuen Gesetz gibt es unter anderem vom Lesben- und Schwulenverband (LSDV). Der merkt zum Beispiel an, dass Analverkehr in der Neuregelung des Gesetzes als „gefährlich“ stigmatisiert werde.

Kuchinke: Gesetz ist noch nicht das „Non-Plus-Ultra“

„Natürlich ist das aktuelle Gesetz noch nicht das Non-Plus-Ultra, aber es ist besser, als wenn zehn Prozent der Bevölkerung nicht spenden gehen können. Jeder Liter Blut wird gebraucht“, sagt Kuchinke. Er stimme aber dem LSVD darin zu, dass das Gesetz noch nicht weit genug gehe: „Es geht nicht um bestimmte Sexualpraktiken, sondern um das Risikoverhalten der einzelnen Personen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Der Tag, an dem die Polizei auf Schwule und Lesben losging

Weiteren Handlungsbedarf für die Rechte von LSBT*IQ-Personen, sieht er auch beim Thema Regenbogenfamilien. Das sind Familien, in denen mindestens ein Elternteil trans*, inter*, lesbisch, schwul, bisexuell oder queer ist. „Hier gibt es etwa beim Adoptionsrecht zu viele Hürden“, sagt Kuchinke. „Außerdem muss Hasskriminalität stärker beleuchtet werden. Alle Menschen müssen akzeptieren, dass in Deutschland zwei Männer Händchen halten dürfen oder zwei Frauen sich küssen.“