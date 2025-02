Blitzer umgetreten: Für diesen Hamburger Raser wird’s jetzt richtig teuer

Am Mittwochvormittag hatte die Polizei in Bad Segeberg gut zu tun. In der Grashofstraße wurde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt – und die überführte nicht nur ein paar Temposünder, sondern sorgte auch für eine filmreife Szene.

Innerhalb einer Stunde blitzten die Beamten acht Fahrer, die es mit den erlaubten 50 km/h nicht so genau nahmen. Einer von ihnen: Ein 40-jähriger Hamburger, der mit 58 km/h erwischt wurde. Zunächst schien er die Kontrolle einfach hinzunehmen, doch dann kam er zurück – um seiner Wut freien Lauf zu lassen.

Verfolgung zu Fuß mit teuren Konsequenzen

Zu Fuß wiedergekehrt trat der 40-Jährige kurzerhand das Blitzgerät um und rannte durch das Gewerbegebiet davon. Doch so leicht kam der Mann nicht davon. Die Beamten vor Ort beobachteten die Tat zuerst und nahmen dann mit angeforderter Verstärkung aus Kaltenkirchen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später war der Mann gestellt und musste mit aufs Revier.

Nach einer Personalienfeststellung durfte der Hamburger zwar wieder gehen, doch die Quittung bekommt er jetzt. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Außerdem muss er wegen der Geschwindigkeitsübertretung ein Verwarnungsgeld zahlen. Am Blitzer entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (apa)