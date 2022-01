Blitzer-Ranking: Ergebnis für Hamburg überrascht

In einem aktuellen Blitzer-Ranking schneidet Hamburg überraschend ab: Laut Analyse der Goldenstein Rechtsanwälte landet die Hansestadt bundesweit auf Platz 3.

Es handelt sich bei dem Ranking jedoch nicht etwa um Blitz-Auslösungen, sondern um die Anzahl der festen, mobilen und teilstationären Blitzer in Deutschlands größten Städten. In Hamburg stehen davon 58,2 pro Tag auf den Straßen – nur in Köln (65,4) und Berlin (64,6) gibt es mehr.

Der Deutschlandweite Blitzer-Durchschnitt liegt laut den Rechtsanwälten bei 22,6 Blitzer pro Tag auf der Straße.

Blitzer-Ranking: Hamburg auf Platz 3

Doch ins Verhältnis gesetzt rutscht Hamburg in dem Ranking ab: „Im Verhältnis zur Straßenfläche gibt es in der Hansestadt sogar unterdurchschnittlich viele Blitzer. Mit einem Wert von 8,8 Blitzern pro Tag und 1000 Hektar Straßenfläche landet Hamburg in diesem Ranking auf Platz 23 der 40 einwohnerreichsten deutschen Städte“, heißt es.

Auch andere Großstädte wie Berlin (6,4) und München (9,5) landen nach dieser Rechnung weiter unten im Landes-Ranking.

Wuppertal toppt die Großstädte – dort werden 47,7 Blitzer pro Tag gezählt, doch auch im Verhältnis zur Straßenfläche bleibt die Stadt oben im Ranking.

„Unsere Analyse zeigt, dass in den größten deutschen Städten erwartungsgemäß auch am meisten Blitzer aufgestellt werden. Gemessen an der Straßenfläche landet Wuppertal allerdings mit Abstand auf dem ersten Platz unseres Rankings“, so Rechtsanwalt Alexander Voigt, Geschäftsführer von Goldenstein Rechtsanwälte.

Die Kanzlei vertritt unter anderem rund 30.000 PKW-Besitzer im Rahmen des Abgasskandals. (se)