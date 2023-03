Sie ist ganz in schwarz gekommen, obwohl alle darum gebeten wurden, wenigstens ein Kleidungsstück in der Farbe des Abends – Lila – zu tragen. Aber: „Die Pieces, die ich trage, sind alle von Lascana!“, betont Swarovski.

Überall schweben lila Luftballons, auf den hellen Sofas im „Sky and Sand Beachclub“ auf der Dachterrasse der Hamburger Meile sitzen perfekt gestylte junge Frauen und trinken pinkfarbene Getränke: Auf dem 20. Geburtstag der Bademodemarke Lascana präsentieren sich am Dienstagabend Promis und solche, die sich dafür halten. Mittendrin: „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski als Markenbotschafterin – die erzählt, warum ausgerechnet sie für Vielfalt von Körperformen steht. Einblick in eine Welt, in der viele um sich selbst kreisen.

Auf dem „Lila Teppich“ tummeln sich Influencer, Promis wie Dana Schweiger und Starlets aus mehr oder weniger bekannten TV-Sendungen. Dazwischen schwirrt Swarovski umher, umringt von ernst dreinschauenden Security-Menschen mit dunklen Sonnenbrillen, und zieht mit ihrem lauten Lachen alle Aufmerksamkeit auf sich.

Victoria Swarovski will für Bodypositivity stehen

Das Prinzip dieser und ähnlicher Veranstaltungen funktioniert in der Regel so: Eine Firma bezahlt einen Promi als „Markenbotschafter“, damit ein bisschen Glanz auf das Produkt, in diesem Fall Bikinis und Badeanzüge, abfällt. Dann wird ein Event auf die Beine gestellt, um Influencer und weitere Promis einzuladen, damit diese möglichst viele schöne, bunte Bilder in die Weiten des Internets verbreiten und die Veranstaltung – und damit das Produkt – es in die Klatschspalten der Medien schaffen.

Mit strahlendem Lächeln zeigte sich Victoria Swarovski beim Lascana-Geburtstag. Franziska Krug/Getty Images for LASCANA Mit strahlendem Lächeln zeigte sich Victoria Swarovski beim Lascana-Geburtstag.

Swarovski präsentiert sich jedenfalls in bester Laune, auch wenn ihre hochgezogenen Mundwinkel zwischen den vielen Fotos hin und wieder unten eine Pause machen. Sie möchte an diesem Abend als Botschafterin für „Diversity und Bodypositivity“ stehen, sagt sie. „Die Marke ist gemacht für alle Shapes, alle Colours!“

Angesprochen auf ihren perfekten Körper, ihre blonden Haare, ihre makellos helle Haut und ihr herausgeputztes Äußeres kommt sie kurz ins Schwimmen, inwiefern ausgerechnet sie diese Werte repräsentiere. „Lascana steht auch für starke Frauen. Frauen, die für etwas kämpfen, die etwas erreichen wollen. Wie ich!“, sagt sie schließlich. Und ihr wachsamer Begleiter – vermutlich ein PR-Beauftragter – fügt fix hinzu: „Es ist wichtig, Bodypositivity und Diversity über jemanden zu transportieren, der auch nahbar ist. Das muss nicht immer jemand mit einem Doppel-E-Cup sein.“

Lascana-Event für mehr Reichweite auf Instagram

Für Swarovski, die anderen TV-Sternchen und Influencer ist es eins der ersten Events nach zwei Jahren Corona-Pause. Und bei einigen gibt es offensichtlich Nachholbedarf – auch was die eigenen Egos angeht: Pausenlos werden Selfies gemacht, vielen scheint es primär darum zu gehen, ihre schönen Gesichter und Körper auf dem lila Teppich in Szene zu setzen. „Wir sind alle ausgehungert!“, meint Swarovski. „Ich bin froh, dass wir wieder genau solche Veranstaltungen haben. Ich liebe es, mit unterschiedlichen Menschen zusammenkommen, zu networken.”

Besonders „unterschiedlich“ sind die Anwesenden jedoch nicht: die meisten sind schlank, weiblich, tragen luftige Kleider und aufwendiges Make-Up. Ein Widerspruch zu dem ganzen Diversity-Gerede? Swarovski widerspricht: „Wir haben hier auch einen Tonmann sitzen, einen, der das Licht macht und einen, der sich um die Choreografie für unsere Models kümmert. Wir sind ja ein großes Team“, sagt sie.

Sie kenne alle in der Lascana-Familie persönlich und betont: „Du bist nur so groß wie dein Team im Hintergrund!“ Die Fragen werden zu privat, warnt da der PR-Mensch. Denn eigentlich geht es hier ja um Bikinis, deswegen sind schließlich alle da. Oder?