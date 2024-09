Blick hinter die Kulissen: 30 Theater öffnen ihre Türen

Einen Blick hinter die Kulissen werfen und Hamburgs Theater-Welt hautnah selbst erleben: Das ist seit 20 Jahren bei der Theaternacht Hamburg möglich, bei welcher die Hamburger Theater in die neue Spielzeit starten. An diesem Samstag ist es wieder so weit.

Unter dem Motto „Deine Stadt, deine Bühnen, deine Nacht!“ öffnen am Samstag (19 Uhr) mehr als 30 Theater in Hamburg ihre Türen zur Jubiläumsausgabe der Theaternacht.

Programm mit mehr als 30 Theatern

Auf dem Programm stehen Premierenvorschauen, spannende Einblicke hinter die Kulissen des Theaterbetriebes, Gespräche mit Künstlern, Workshops und Kostümversteigerungen, wie die Veranstalter mitteilten. Unter anderem stellen sich der neue Ballettintendant Demis Volpi und Solisten des Hamburg Balletts in der Staatsoper vor.

Um bequem von Theater zu Theater zu kommen, verkehren vier Shuttlebuslinien im 10-Minuten-Takt. Im Hamburger Schauspielhaus wird es ab 23.30 Uhr eine After-Show-Party geben. (dpa/mp)