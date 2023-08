Dass es Menschen gibt, die versuchen, aus einem Knast auszubrechen – irgendwie verständlich. Wer mag schon jahrelang hinter Gittern verbringen… Aber ins Gefängnis einbrechen? Das hat es wohl noch nie gegeben. Jedenfalls nicht bis zum 6. August.

Wie erst jetzt rauskommt, ist an jenem Sonntag etwas Merkwürdiges passiert. Was genau – da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Eine Quelle erzählt die Geschichte so: Eine Frau soll zunächst versucht haben, mit einer Hebebühne die Gefängnismauer des Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel („Santa Fu“) zu überwinden – wurde aber geschnappt.

Erbaut wurd die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ab 1879. Hier ein Luftbild. Quandt Erbaut wurde die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ab 1879. Hier ein Luftbild.

Ein zweier Einbruchsversuch acht Tage später habe dann geklappt. Bevor die Frau gegen 3 Uhr in der Nacht erwischt wurde, soll sie Hunderte von Sägeblättern auf dem Anstaltsgelände verteilt, versteckt und vergraben haben. Wie gesagt: So hat es eine Quelle der MOPO berichtet – und dabei wohl ein paar Details aus dem Reich der Phantasie hinzugefügt.

Was nun wirklich vorgefallen ist, hört sich aber immer noch ziemlich abenteuerlich an. Laut Dennis Sulzmann, Pressesprecher der Justizbehörde, gab es den zweifachen Einbruchsversuch tatsächlich. Allerdings: Hebebühne und Sägeblätter spielten keine Rolle. „Eine Frau versuchte mittels einer Aluminiumleiter in die JVA Fuhlsbüttel zu gelangen“, so Sulzmann. „Sie kam lediglich über den Distanzzaun, der vor der eigentlichen Mauer zur Anstalt steht.“

Beide Einbruchsversuche endeten mit der Festnahme durch die Polizei. In die Anstalt selbst gelangte die Frau demnach nicht. Vermutlich hat sie es sogar noch ein drittes Mal probieren wollen, denn am Tag nach der zweiten Verhaftung wurde sie erneut auf dem Parkplatz der Anstalt gesehen. Anwohner haben dann aber Alarm geschlagen.

1972 kam es in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel zu einer Knastrevolte. Fünf Tage lang demonstrierten zwei Häftlinge auf dem Dach gegen die Zustände in ihrer Anstalt. Als einer der beiden Häftlinge vom Dach stürzte und sich schwer verletzte, war in "Santa Fu" der Teufel los. Die Revolte 1972 war der Beginn des liberalen Strafvollzugs Fischer 1972 kam es in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel zu einer Knastrevolte. Fünf Tage lang demonstrierten zwei Häftlinge auf dem Dach gegen die Zustände in ihrer Anstalt. Als einer der beiden Häftlinge vom Dach stürzte und sich schwer verletzte, war in „Santa Fu“ der Teufel los. Die Revolte 1972 war der Beginn des liberalen Strafvollzugs

Warum sich die Frau so große Mühe gegeben hat, ins Gefängnis hineinzukommen? „Sie wollte offenbar zu einer Person gelangen, die sie in der Anstalt vermutete“, so Behördensprecher Sulzmann. „Diese Person ist oder war aber nicht in dieser oder einer anderen Hamburger Justizvollzugsanstalt. Insofern war nicht nur der Einbruchsversuch, sondern auch das Ziel der Frau unrealistisch.“

Sägeblätter ohne ähnliches wurde auf dem Gelände laut Sulzmann nicht gefunden. Trotzdem seien die Sicherheitsmaßnahmen in Santa Fu intensiviert worden.