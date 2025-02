Demo gegen Merz und AfD in Hamburg: Neubauer spricht – erste Teilnehmerzahl

Nachdem bereits am Freitag rund 25.000 Menschen in der Innenstadt gegen den geplanten Migrationsvorstoß von Kanzlerkandidat Friedrich Merz und der Union demonstrierten, gehen die Kundgebungen am Samstag in die zweite Runde.

Es berichten Alexander Palm, Marius Röer, Elias Lübbe, Gregory Straub

16.38 Uhr: Nach einer ersten Schätzung der Polizei von vor Ort nehmen bislang rund 40.000 Menschen an der Demonstration teil. Es kommen allerdings noch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer stetig dazu.

16.23 Uhr: Moderator Michel Abdollahi und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer halten auf einer kleinen Bühne Reden. Neubauer wirft der CDU einen Riss in der Brandmauer vor. „Deutschland schreibt gerade eine Geschichte, die nie wieder geschrieben werden sollte“, so die 28-Jährige.

15.58 Uhr: Viele Teilnehner:innen halten selbstgebastelte Schilder in die Luft. Auf ihnen ist zum Beispiel „Das deutsche Reinheitsgebot beginnt und endet beim Bier!“ oder „Mehr Herz statt Merz“ zu lesen.

15.40 Uhr: Die Willy-Brandt-Straße füllt sich an diesem nebeligen Samstag. Über einen Lautsprecherwagen wird Musik gespielt, unter anderem „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ von Danger Dan und „Hurra die Welt geht unter“ von K.I.Z.

14.07 Uhr: Die Organisatoren und Organisatorinnen der Demo haben Redebeiträge von Luisa Neubauer („Fridays for Future“), Tanja Chawla (Vorsitzende des DGB in Hamburg) und Oliver von Wrochem von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme angekündigt. Michel Abdollahi soll die Veranstaltung moderieren.

13.13 Uhr: Da der Andrang zur heutigen Demo ab 16 Uhr in der Willy-Brandt-Straße sehr groß werden könnte, empfehlen die Veranstalter von Fridays for Future, mit den Öffis anzureisen. Hier biete sich der Rödingsmarkt als ideale Endhaltestelle an, teilten die Veranstalter mit.

12.30 Uhr: Bereits rund drei Stunden vor Beginn der großen Demo haben sich an der Elphi etwa 40 Demonstranten eingefunden, um an einem AfD-Stand ihren friedlichen Protest auszudrücken. Die Polizei war mit einem starken Aufgebot vor Ort, musste aber nicht eingreifen.

Den Demonstrationen der Vereinigung „Omas gegen Rechts“ und des Bündnisses „Widersetzen“ am Freitag folgt am Samstag eine dreistündige Groß-Demo der Bewegung „Fridays for Future“. Das Motto lautet „Hamburg steht zusammen für Demokratie und Vielfalt: Wer mit Faschisten paktiert, hat nichts kapiert!“

Ab 16 Uhr in der Willy-Brandt-Straße: Bis zu 50.000 Menschen erwartet

Ursprünglich waren vom Veranstalter 5000 Teilnehmer angemeldet worden. Der Demonstrationszug sollte um 16 Uhr am Ballindamm starten. Nach dem breiten Zulauf am Freitag war jedoch schnell klar, dass wesentlich mehr Menschen kommen werden. Der Veranstalter korrigierte die Zahl der angemeldeten Personen prompt auf 25.000 bis 50.000 Personen. In dem Zuge wurde auch der Treffpunkt in die Willy-Brandt-Straße verlegt. Neben Redebeiträgen seien auch musikalische Auftritte geplant.

Auch weitere Akteure wie das „Hamburger Bündnis gegen Rechts“ und der „Allgemeine Studierendenausschuss“ (AStA) wollen sich an der Demo beteiligen.

Hintergrund der bundesweiten Empörung ist ein nach den Anschlägen von Magdeburg und Aschaffenburg formuliertes „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Union unter ihrem Fraktionsvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Am Mittwoch konnte ein nicht bindender Antrag mit den Stimmen der CDU/CSU, der FDP, der AfD und der Gruppe BSW eine Mehrheit im Bundestag erringen. In der Abstimmung über ein bindendes Gesetz am Freitag scheiterte die Mehrheit um zwölf Stimmen – auch weil einige Abgeordnete der CDU und FDP sich am Freitag enthielten oder gegen das Gesetz stimmten.