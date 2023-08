Bis zu 29 Grad: Jetzt kommt der Sommer mit Macht zurück

Zum Endspurt der Sommerferien hat sich Hamburg zuletzt von seiner sonnigen Seite gezeigt. Schon zum Start in die Woche stiegen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad an – und am Wochenende könnte es sogar noch ein wenig wärmer werden. Gewitter und Regenschauer können die guten Aussichten allerdings trüben.

Am Mittwoch liegt die Höchsttemperatur in Hamburg bei 24 Grad. Es bleibt trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der Wind ist schwach bis mäßig und kommt aus westlicher Richtung, dreht aber im Laufe des Tages auf Nordwest bis Nord.

Wetter in Hamburg: Sonnige Sommer-Woche geht weiter

In der Nacht zum Donnerstag wird es gering bewölkt sein, örtlich ist Nebel möglich. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen neun und 13 Grad. Der Wind ist schwach bis mäßig und dreht auf nordöstliche Richtungen.

Der Donnerstag startet ebenfalls freundlich, die Höchstwerte liegen bei 20 Grad an der Ostseeküste und bis zu 24 Grad in Hamburg. Im Laufe des Tages ist südlich des Nord-Ostsee-Kanals allerdings stärkere Bewölkung möglich – Regenschauer inklusive. Der Wind ist schwach bis mäßig und kommt aus Nordost.

In der Nacht zum Freitag kann starke Bewölkung aufziehen, vor allem im Hamburger Umland sind Schauern und einzeln Gewitter möglich. Die Temperaturen kühlen auf 14 bis 17 Grad ab. Der Wind bleibt schwach bis mäßig und kommt aus Nordost.

Die Schauer und Gewitter halten sich auch zu Beginn des Freitags noch, doch im Laufe des Tages lockert das Wetter von der Elbe her auf. Es wird meist wechselnd bewölkt und trocken sein. Die Tageshöchstwerte liegen in Hamburg bei 26 Grad, auf den Inseln werden es etwa 20 Grad. Der Wind ist schwach bis mäßig und kommt aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Samstag bleibt es bei wechselnder Bewölkung größtenteils trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen um 18 Grad. Der Wind ändert sich kaum und bleibt schwach.

Hamburg: Bis zu 29 Grad am Samstag – Gewitter möglich

Am Samstag erwartet steht Hamburg ein heißer Tag bevor: Bis zu 29 Grad sind möglich. An der See liegen die Höchstwerte bei 23 Grad. Allerdings: Von der Nordsee her zieht zunehmend stärkere Bewölkung über das Landesinnere, es kann teils schauerartiger Regen auftreten – möglicherweise begleitet von Gewittern. Der Wind ist schwach bis mäßig und kommt aus südöstlicher Richtung, später dreht er auf Südwest bis West.

In der Nacht zum Sonntag ziehen die letzten Schauer und Gewitter nach Nordosten ab, ansonsten bleibt es meist gering bewölkt bis klar und trocken. Die nächtlichen Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. Der Wind ist schwach und kommt aus westlicher Richtung.