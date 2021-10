Ruhiges und mildes Herbstwetter prägt in dieser Woche das Wetter im Norden. Dank Hoch „Philine“ klettert das Thermometer sogar noch einmal an die 20-Grad-Marke. Allzu herbstlich „golden“ wird diese Woche allerdings nicht: Wind und Regen behalten die Oberhand gegenüber der Sonne.

Am Montagnachmittag gibt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden nur vereinzelt leichten Regen. Ansonsten ist es überwiegend trocken und bewölkt bei maximal 14 Grad. Die Nacht bleibt bewölkt und weitgehend trocken, bei Tiefstwerten zwischen sieben und neun Grad.

Herbstwetter in Hamburg: Es wird warm, aber nass

Bei schwachem bis mäßigem Wind aus südlicher bis südwestlicher Richtung zieht am Dienstag ein Regengebiet über Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Thermometer klettert dabei immerhin auf bis zu 16 Grad. Am Abend erwarten die DWD-Expert:innen Windböen an der Küste. In der Nacht ziehen starke Wolken auf, die Regen mitbringen.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Mit einer Höchsttemperatur von 20 Grad in Hamburg steht am Mittwoch der wärmste Tag dieser Woche an. Von Sonnenschein ist laut DWD aber nicht viel zu sehen, stattdessen gibt es starke Bewölkung und Regen, der im Laufe des Tages von Westen her aufzieht. Auch die Nacht bleibt bewölkt und regnerisch, genau wie der Donnerstag. Bei maximal 14 Grad und Westwind wird es zum Wochenende deutlich frischer. In der Nacht zum Freitag soll das Thermometer auf bis zu fünf Grad zurückgehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tornado in Kiel: Warum gab es keine Unwetterwarnung?

„Schuld“ am kurzen Temperatur-Aufschwung ist „Philine“. Das Hoch „verlagert am Dienstag seinen Schwerpunkt immer mehr nach Südosteuropa und von Westen her greifen die Ausläufer des umfangreichen Tiefdruckgebiets Hendrik über dem Nordatlantik auf Westdeutschland über. Dabei gelangt mit einer zunehmend kräftigen südlichen Strömung sehr milde und feuchte Luft nach Deutschland“, erklärt DWD-Meteorologe Marco Manitta.