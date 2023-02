Bisher lieferte er vor allem in Nordrhein-Westfalen Gemüse, Zahnpasta oder Bier bis vor die Haustür. Doch jetzt greift ein neuer, expandierender Lebensmittel-Lieferdienst auch in Hamburg an. Die MOPO erklärt, wer dahinter steckt, wie das Konzept funktioniert und was Multimillionär Bill Gates damit zu tun hat.

Bisher lieferte er vor allem in Nordrhein-Westfalen Gemüse, Zahnpasta oder Bier bis vor die Haustür. Doch jetzt greift ein neuer, expandierender Lebensmittel-Lieferdienst auch in Hamburg an. Die MOPO erklärt, wer dahinter steckt, wie das Konzept funktioniert und was Multimillionär Bill Gates damit zu tun hat.

Picnic heißt der neue Service und beliefert in NRW nach eigenen Angaben bereits 450.000 Haushalte in 63 Städten mit seinen Elektro-Fahrzeugen. Jetzt greift das Unternehmen im Norden an. Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic Deutschland betont: „Von hier aus starten wir mit der Expansion in Norddeutschland.“ Man werde täglich tausende Familien in Hamburg und Umgebung mit frischen Lebensmitteln beliefern. Dafür mietet die Firma nun riesige Lagerflächen in Wilhelmsburg an.

Picnic zieht ins „Mach2“ nach Wilhelmsburg

Edeka ist Kooperationspartner von Picnic und mit 20 Prozent am Unternehmen in Deutschland beteiligt. Im vergangenen Jahr meldete das „Handelsblatt“, dass Picnic 600 Millionen Euro frisches Risikokapital bekommen habe, um die Expansion zu beschleunigen. Hauptgeldgeber sei die Vermögensverwaltung der Gates-Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda.

Picnic konkurriert mit Lieferdiensten wie Gorillas und Flink, die eine Lieferung innerhalb von zehn Minuten versprechen – setzt dabei aber auf ein anderes Publikum und ein anderes Konzept: Picnic zielt darauf ab, dass die Kunden ihren gesamten Wocheneinkauf beim Lieferdienst ordern, ausgewählt und bestellt wird per App.

Fast fertig: Die große Logistikhalle „Mach2" am Reiherstieg in Wilhelmsburg. Four Parx Fast fertig: Die große Logistikhalle „Mach2″ am Reiherstieg in Wilhelmsburg. Ob hier wohl noch Solarstrom draufkommt?

Picnic zieht ins „Mach2“, eine nagelneue Logistik-Anlage im Reiherstieg in Wilhelmsburg. Der Name rührt daher, dass es sich um eine zweistöckige Anlage handelt. Was laut Bauherrn, der Four Parx Holding, die erste Anlage dieser Art im deutschsprachigen Raum ist. Damit reduziert sich der Flächenfraß dieses Logistikzentrums immerhin um die Hälfte.

Hilfe von Edeka, Konkurrenz für Gorillas und Flink

Die vollständige Mietfläche für Picnic beträgt 15.240 Quadratmeter, der Großteil davon wird als Warenlager genutzt, von dem aus gepackt und geliefert wird. Es sollen bis zu 200 Arbeitsplätze entstehen. Im nächsten Jahr geht es los.

Im schon vollständig vermieteten „Mach2“ hat Flugzeughersteller Airbus das gesamte Erdgeschoss gemietet, auf der zweiten Ebene ziehen neben Picnic auch JYSK (Ex Dänisches Bettenlager) und der IT-Anbieter Bechtle ein.

Was bei „Mach2“ auffällt: Das Unternehmen rühmt sich seiner bewussten flächenschonenden Bauweise, aber auf der gewaltigen Dachfläche sind weder Begrünung noch Solaranlagen zu sehen. Die MOPO hakte nach. Four-Parx-Sprecher Sönke Ingwersen sagt: „Wir wollen grünen Strom beziehen und auch Photovoltaik-Anlagen installieren.“ Das sei aber noch nicht abschließend geklärt. Auf Nachfrage sagt er: „Verpflichtet sind wir dazu nicht.“