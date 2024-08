Bildungsmonitor: So gut sind Hamburgs Schulen wirklich

Welches der 16 Bildungssysteme in Deutschland schneidet aus bildungsökonomischer Sicht am besten ab? Und wo liegt Hamburg im bundesweiten Schul-Vergleich? Der Spitzenreiter bekleidet die Position bereits seit längerem.

Im INSM-Bildungsmonitor steht Sachsen wie schon in den Vorjahren als Musterschüler da. Dahinter liegt Bayern gefolgt von Hamburg und Thüringen. Am Ende der Skala steht wie auch schon im vergangenen Jahr Bremen. Vorletzter ist Brandenburg, davor steht Nordrhein-Westfalen.

Mecklenburg-Vorpommern rutscht im Bildungsvergleich ab

Das Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern ist nach einer jährlichen Vergleichsstudie der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) weiter abgerutscht. Nach Platz elf im Vorjahr liegt der Nordosten jetzt auf Rang 13 der 16 Bundesländer, wie die Initiative mitteilte.

MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Polizei mit Uralt-Technik auf Verbrecherjagd: „Wir malen auf Höhlenwände“

– Ups! Warum es in diesem Blumenladen plötzlich Drogen zu kaufen gab

– Ausgehmeilen: Essen, trinken, tanzen? Geht nicht nur auf dem Kiez, sondern auch hier!

– Wahlen im Osten: „Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird“

– 20 Seiten Sport: Welche Folgen das schockierende Vuskovic-Urteil für den HSV und den Spieler hat

– 24 Seiten Plan7: Bald ist wieder Reeperbahn-Festival: Da kommt Großes auf uns zu! Außerdem: Kultur-Tipps, Ausflüge und Genießer-Hotspots

Die Vergleichsstudie untersucht anhand von 98 Indikatoren die Bildungssysteme der Bundesländer. Die Bewertung erfolgt nach Angaben der Autoren ausdrücklich aus bildungsökonomischer Sicht.

Analysiert wird, inwiefern die Systeme der Länder Bildungsarmut reduzieren, einen Beitrag zur Sicherung des Wohlstands leisten, zur Fachkräftesicherung beitragen und Wachstum fördern. Verglichen wird auch die Durchlässigkeit des jeweiligen Bildungssystems und inwiefern gleiche Bildungschancen erreicht werden.

Bildungssystem in Hamburg: starke Verbesserung in den letzten zehn Jahren

Konkret geht es beispielsweise um das Verhältnis der Bildungsausgaben pro Schüler zu den Gesamtausgaben öffentlicher Haushalte pro Einwohner. Verglichen werden auch die Investitionen in Schulen und Hochschulen, der Betreuungsschlüssel in Bildungseinrichtungen oder die Klassengrößen.

Das könnte Sie auch interessieren: Denkmalschutz-Posse in Hamburg: Historisches Kopfsteinpflaster ist futsch

Im Vergleich zum Vorjahr hat den Angaben zufolge Berlin den größten Sprung nach vorn gemacht und verbesserte sich vom vorletzten Platz auf Platz 12. In der Langzeitbeobachtung über die vergangenen zehn Jahre hätten sich das Saarland und Hamburg am stärksten verbessert. Es ist der inzwischen 21. Bildungsmonitor. Die kompletten Ergebnisse mit Einzelheiten zu den Bundesländern sollen erst am kommenden Dienstag vorgestellt werden. (dpa/mp)