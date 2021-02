Bike-Boom: Neuer Fahrrad-Rekord in Hamburg gemessen

St. Georg -

Immer mehr Hamburger scheinen das Radeln für sich zu entdecken: Im vergangenen Jahr hat die zentral gelegene Fahrrad-Messstelle an der Alster einen neuen Rekord verzeichnet, wie aus der Antwort auf eine schriftliche Kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Rosa Domm hervorgeht.

Demnach sind an der Alster im Jahr 2020 mit mehr als 2,3 Millionen Fahrrädern so viele Fahrten wie noch nie gezählt worden, teilte die Grünen-Bürgerschaftsfraktion am Mittwoch mit. Das waren demnach 163.000 oder sieben Prozent mehr als 2019. Bislang ist der 2014 errichtete Radzähler an der Alster der einzige in Hamburg.

Besonders viele Menschen hätten sich den Auswertungen zufolge morgens um 8 Uhr für die Fahrt mit dem Rad in die Stadt entschieden. Die Grünen-Fraktion begrüßte die Zahlen als eindeutigen Trend hin zu mehr Radverkehr in Hamburg.



Die Sprecherin für Mobilitätswende der Bürgerschaftsfraktion, Domm, sagte, während der Corona-Pandemie hätten viele Menschen in Hamburg das Radfahren für sich entdeckt. Insbesondere auf dem Weg zur Arbeit überzeuge das Fahrrad. (dpa/mhö)