Schlechte Zeit für Warmduscher: Aus den Leitungen des Gebäudes W 37 am Universitätsklinikum Eppendorf, in dem die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht ist, kommt seit einem Monat ständig kaltes Wasser. Für die Patienten wird jeder Gang unter die Dusche zur Qual. Die Aussichten, dass sich an der Situation schnell etwas ändert, sind trübe.