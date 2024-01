„Düster“, „schmuddelig“ und „unheimlich“ – mit diesen Worten wird er oft belegt: Der Gloria-Tunnel am Ende der Harburger Fußgängerzone Richtung Bahnhof ist der Bezirkspolitik und auch vielen Gewerbetreibenden seit Jahren ein permanenter Stachel im Fleisch. Um ihn aufzuhübschen, wurde eine teure Lichtanlage für 100.000 Euro installiert. Und dann merkt keiner, dass sie nicht mal funktioniert!

Der Fußgängertunnel zwischen Lüneburger Straße und Seevepassage hat seinen Namen durch das Gloria-Kino, das es lange Zeit unweit der Unterführung gab. Er beschäftigt die Bezirkspolitik seit Jahrzehnten, es gab sogar schon einmal die Forderung, ihn zuzuschütten. Stattdessen wurde er dann aber für knapp 600.000 Euro umgebaut und verschönert.

Gloria-Tunnel in Harburg: Beleuchtung ist kaputt

Dazu gehörte auch eine moderne Lichtanlage an den sieben Tunnelsäulen. Die LED-Beleuchtung gibt es seit zehn Jahren. Sie kann in verschiedenen Farben eingestellt werden und hat etwas von einem Partylicht. Gekostet hat die Beleuchtung 100.000 Euro. Die Farben an den einzelnen Säulen können per App über ein Steuerelement sogar gezielt verändert werden.

So partybunt kann die Beleuchtung des Gloria-Tunnels sein – wenn sie nicht gerade kaputt ist. hfr So partybunt kann die Beleuchtung des Gloria-Tunnels sein – wenn sie nicht gerade kaputt ist.

„Das ist schon eine tolle Idee gewesen“, sagt Siegfried Kopf von der Initiative Gloria-Tunnel, die dort seit Jahren immer samstags einen Flohmarkt betreibt. „Das ist längst kein Schmuddeltunnel mehr und der schlechte Ruf ist auch weg.“ Nur ist das schöne Licht laut Kopf seit etwa vier Monaten offenbar kaputt. Dunkel ist es dadurch nicht, denn die Neonbeleuchtung funktioniert. Nur ist es halt nicht mehr so schön, was besonders beim Flohmarkt schade ist. Aber auch sonst, denn die Unterführung wird von Fußgängern viel genutzt.

Bezirk Harburg zahlt 100.000 Euro für Licht an Säulen

Da es dem Bezirk offenbar 100.000 Euro wert war, den Tunnel farbig leuchten zu lassen, überrascht natürlich sehr, wenn nun niemand merkt, dass die Beleuchtung offenbar kaputt ist. Kopf: „Ich habe mehrfach Mails an das zuständige Sozialraum-Management des Bezirks geschickt und auch an die Stadtentwicklungsgesellschaft.“ Denn ihr gehört das Stadtteilbüro im Tunnel. Dort ist die Licht-Steuerung untergebracht. „Aber niemand hat je geantwortet oder gehandelt“, so Kopf verärgert.

Die Säulen im Gloria-Tunnel haben kein Licht mehr. Florian Quandt Die Säulen im Gloria-Tunnel haben kein Licht mehr. Und müssten auch mal gesäubert oder neu gestrichen werden.

Auf Nachfrage der MOPO heißt es aus dem Bezirk Harburg, dass es eine Änderung in der Zuständigkeit gegeben habe. „Wir wussten nicht, dass das Licht nicht geht“, so Sprecherin Sandra Stolle. Es könne sein, dass beim Wechsel der Verantwortlichen eine Meldung liegengeblieben sei. „Wir kümmern uns jetzt darum und klären das“, verspricht sie.

Das könnte Sie auch interessieren: Luxus-Spa in Hamburg plötzlich gar nicht mehr schick

Für die Ehrenamtlichen von der Initiative Gloria-Tunnel eine gute Nachricht, dann bekommen Flohmarktbesucher und auch Standbetreiber endlich wieder ein schönes Ambiente statt fieses Neonlicht von oben. Fehlt nur noch, dass die Säulen einen neuen Anstrich bekommen oder gesäubert werden. Kopf: „Wir organisieren gerade unseren 136. Flohmarkt.“