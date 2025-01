300 neue Parkplätze in 100 Tagen – so lautet das Versprechen der neuen Ampel-Koalition im Bezirk Wandsbek. Jetzt startet die Politik ihre große Park-Offensive: Dabei setzen sie sowohl auf einen Modellversuch in Park+Ride-Anlagen als auch auf „innovative Lösungen“ für zusätzlichen Parkraum an insgesamt acht Standorten.