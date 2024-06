„Nostalgia bei Sotiris“ heißt das griechische Restaurant im Erdgeschoss eines schönen Gründerzeithauses an der Eulenstraße in Ottensen. Eine große, frisch gepflasterte Fläche erstreckt sich vor dem Eingang. Wenn nicht gerade Herbstwetter herrschen würde, dann würde Wirt Ioannis Angelidis (43) seinen Gästen hier unter freiem Himmel Souvlaki und Tsatsiki servieren, so, wie in den vergangenen Sommern. Doch nun hat das Bezirksamt Altona die Nutzung der überaus beliebten Restaurantterrasse plötzlich verboten. Angelidis ist verzweifelt, der Bezirk zeigt sich unerbittlich.