Beziehungsgewalt und Waffen vermutet: SEK stürmt Wohnung in Billstedt

Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr stürmten Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) eine Wohnung in Billstedt. Ein Mann soll gewalttätig gegen seine Partnerin geworden sein, er ist polizeibekannt.

Der Hintergrund der Stürmung durch die schwer bewaffneten Beamten war ein Ehe-Streit, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO. Die Frau soll von ihrem Mann bedroht worden sein.

Beamte des SEK stürmen Wohnung in Billstedt

Der mutmaßliche Täter war bereits polizeibekannt, bei ihm wurde einige Waffen in der Wohnung vermutet. Deshalb kamen die Beamten des SEK zum Einsatz, die mit einem lauten Knall in die Wohnung in einem Hochhaus an der Großen Holl stürmten.

Der Mann konnte überwältigt werden, wurde laut dem Lagedienst aber nicht verhaftet. Es gab allerdings eine Gefährderansprache. Beamten des in Billstedt ansässigen LKA durchsuchten im Anschluss die Wohnung. (aba)