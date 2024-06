Alles wird teurer, immer mehr Menschen wissen sich nicht anders zu helfen und bitten ihre Mitmenschen um Geld. So auch in Hamburgs öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei ist weder Betteln noch Musizieren in Bus und Bahn erlaubt. Mehr als 1000 Mal hat der HVV seit Beginn des Jahres ein Bußgeld wegen Betteln und Musizierens in den U- und S-Bahnen erhoben – und damit deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Woran das liegt.