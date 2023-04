Club-Besuche, Rikscha-Touren: Mitra mischt das Leben von Senioren auf

Bei alten Menschen geht Mitra Kassai (50) das Herz auf. „Wie anderen bei Kindern oder Katzen.“ Dass alt sein laut, bunt, kritisch und lustig sein kann und darf, zeigt sie mit „Oll Inklusiv“. Die vor fünf Jahren von ihr gegründete gemeinnützige Initiative bezieht Menschen ab 60 mit ein „in eine Welt, die immer noch uns allen gehört“. Bunte Musik-Nachmittage in Clubs auf dem Kiez, Konzertbesuche, Lesungen, Rikscha-Touren. Sogar in „Wacken“ mischten sich die „Senioren und Senioritas“ schon unter das Heavy-Metal-Volk.

Bei „Oll Inklusiv“ ist jeder willkommen, so wie er ist. Mit einer Ausnahme: Es gibt keinen Platz für Nazis. „Es ist schon vorgekommen, dass sich Senioren negativ gegen Menschen mit anderer Hautfarbe geäußert haben.“ Dann bleibt ihnen die Wahl: Entweder sie entschuldigen und ändern sich oder sie müssen die Gemeinschaft verlassen. Andere in ihrer Vielfalt respektieren – das ist für die Gründerin eine Lebenseinstellung und hat nicht speziell etwas mit der Initiative zu tun.

Mitra ist ein „Münchner Kindl“. Sie sei „Olympiabaujahr 1972“. Das steht zumindest in ihrem Ausweis. „Aber innerlich bin ich, glaube ich, so 16 – ich pubertiere gerade“, sagt die energiegeladene Frau mit den vielen Ideen und dem bunten Leben. Eigentlich wollte sie Streetworkerin werden, machte jedoch eine Ausbildung zur Modistin – also Hutmacherin. Dabei blieb es aber nicht. Sie stieg in die Musikbranche ein als Bandmanagerin und Tourleiterin. 1999 kam sie für ein HipHop-Projekt nach Hamburg, rauschte danach nahtlos ins Management von „Fünf Sterne deluxe“. Sie machte „dies und das und jenes“ in der Musik-, Kunst- und Kulturszene. Immer am Start. Immer 100 Prozent.

Vor acht Jahren kam der Zusammenbruch. Mitra litt unter einem Burn-out. Zu viel Arbeit. Zu viele Dinge, die sie eigentlich gar nicht machen wollte. „Mein damaliger Perfektionismus hat mich ins Hamsterrad getrieben.“ Dabei verlor sie ihr Innerstes. Ihre Interessen. Ihr Sein. Mitra war lange in einer Klinik. Es ist ihr wichtig, darüber zu sprechen. „Man darf dazu stehen, dass man eine psychische Erkrankung hat.“ Heute hat sie gelernt, sich um sich selber zu kümmern. Sich Auszeiten zu nehmen. „Nein“ zu sagen. Nicht mehr alle Projekte anzunehmen.

Mitra mit Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt im Teehaus in Planten un Blomen. Florian Quandt Mitra mit Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt im Teehaus in Planten un Blomen.

Steckbrief Mitra Kassai (50)

Bier oder Wein? Wein hat für mich immer was von Sommer, Sonne und Urlaub.

Auto oder Fahrrad Fahrrad, weil es gut für die Bewegung ist. Ich bin aber nicht der Typ, der anderen sagt, sie dürfen kein Auto fahren. Mobilität ist im Alter ein großes Thema.

Schnitzel oder Veggie-Burger? Sehr selten Fleisch, vielleicht einmal im Monat. Aber wenn dann Schnitzel.

Kind oder Haustier? Haustier. Bis vor zwei Monaten hatte ich eine Hündin, die 18 Jahre alt geworden ist.

Nordsee oder New York? Beides. Ich liebe die Nordsee. Wir durften gerade in Büsum in der „Bretterbude“ ein barrierefreies Zimmer gestalten. Aber ich mag auch New York sehr und fahre demnächst dorthin zu einer HipHop-Ausstellung.

Kiez-Club oder Elphi? Ich bin kein Elphi-Hasser, alles hat seine Berechtigung, aber ich liebe den Kiez und seine Clubs.

Yoga oder Fitnessstudio? Fitnessstudio finde ich ganz schlimm. Und für Yoga bin ich zu wild. Im Stadion sitzen und Fußball schauen, ist mein Yoga.

Heavy Metal oder Klassik? Alles. Ich finde Brahms und Ennio Morricone ganz toll. Aber ich mag auch gerne mal Heavy Metal. Ich mag das Kategorisieren nicht. Alles hat seine Berechtigung.

Nach wie vor verdient Mitra ihr Geld im Musik- und Kulturmanagement und arbeitet als DJ. Doch seit dem Burn-out verbringt sie sehr viel mehr Zeit damit, Dinge zu tun, die ihr am Herzen liegen. Sie engagiert sich bei „Rock City e.V.“, „Viva con Agua“ und der „Millerntor Gallery“. Seit Jahren ist Mitra ehrenamtliche Betreuerin in einer Seniorenresidenz. Eine Arbeit, die sie erfüllt. Und so gründete Mitra vor fünf Jahren die Initiative „Oll Inklusiv“, in der sich mittlerweile 40 Ehrenamtliche engagieren. Ihr eigener Egoismus habe sie dahingebracht. Die Frage: „Was möchte ich selber im Alter erleben?“

Hamburg: 5000 Senioren bei Oll Inklusiv

Durch ihre Kontakte in die Musik- und Kulturszene stand schnell das erste Format: „Die Halbpension“. Ein bunter Sonntagnachmittag in unterschiedlichsten Clubs wie dem „Mojo“ oder „Kent“ – barrierefrei und kostenlos für alle ab 60. Das Programm startet mit einer Lesung oder einem Konzert, danach kommt das „Musik-Bingo“. „Wer die meisten Titel erraten hat, bekommt einen Eierlikör.“ Den Abschluss macht der Tanz. „Eine Seniorita hat mal gesagt, wenn sie zu Hause sind, sind sie Oma und Opa, Witwe und Witwer. Bei der Halbpension sind sie wieder Uschi, Peter oder Gerhard.“

Darüber hinaus gibt es andere Angebote wie „Halbpension Ausflug“. Da geht’s auf Tour. Ob zum „Wacken Open Air“, „Bosse“-Konzert, ins Musical „Hamilton“ oder zum Graffiti-Workshop. Neben den analogen Angeboten ist auch die „Oll Inklusiv“-App von Bedeutung für die Senioren. Es gibt reichlich Input zum Thema „positives Altern“ und einen Chat, über den sich die Mitglieder austauschen und verabreden können. „So sind Freundschaften während der Pandemie erhalten geblieben.“

Mitras Socken tragen die Botschaft: „Wir lieben Senioren & Senioritas“. Florian Quandt Mitras Socken tragen die Botschaft: „Wir lieben Senioren & Senioritas“.

Etwa 5000 Senioren und Senioritas sind Teil der Gemeinschaft. Manche nutzen nur die App, andere besuchen die kostenlosen Veranstaltungen. Fast alle kommen alleine, bleiben es jedoch nicht lange. „Viele Freundschaften sind bereits entstanden. Wir haben auch Pärchen, die sich bei uns kennengelernt haben. Mann Frau, Frau Frau – alles dabei“, sagt Mitra und berichtet vom ältesten Senior, einem 102-Jährigen, der bei „R‘Oll on“ mitgemacht hat – dem Rikscha-Service der Initiative.

Auf einer solchen Tour, bei der Ehrenamtliche Senioren durch Hamburg fahren, hatte Mitra ein besonders bewegendes Erlebnis. Während der Pandemie holte sie eine Seniorin und deren Freund aus dem Pflegeheim ab. „Die Frau fragte, ob wir einmal in die Straße fahren können, in der sie früher gelebt hat und in der jetzt ihr Sohn wohnt.“ Dort rief sie ihren Sohn an, der gemeinsam mit ihrer Enkelin runterkam. Ein Jahr lang hatte die Seniorita ihre Enkelin nicht sehen können. Mitra zeigt ein Foto, auf dem die Frau dem Mädchen über die Wange streichelt. Eine Woche später schlief die alte Dame friedlich ein. Mitra lächelt. „Der Tod gehört bei uns jeden Tag dazu.“ Es gehe darum, Momente zu schenken. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt.

Haspa Altona übernimmt die Patenschafts

