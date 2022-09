„Ist an der Zeit, größer zu denken“: Wie Wälder bei Hamburg ausgebaut werden sollen

Pascal Girardot (52) grinst. Er ist glücklich. Niemals hätte der gebürtige Franzose gedacht, dass sein Projekt solche Wellen schlägt. In den vergangenen Monaten haben sich etliche Unterstützer seinem Verein „Citizens Forests“ angeschlossen. Für ihn ein klares Zeichen: Es ist an der Zeit, größer zu denken.

Am Anfang stand der Mann aus Bönningstedt (Kreis Pinneberg) ganz alleine da mit seiner Vision. Einen Verein zu gründen, der „Tiny-Wälder“ mit der „Miyawaki-Methode“ pflanzt. Dabei werden einheimische Bäume und Sträucher dicht an dicht in die Erde gesetzt. Drei Bäume pro Quadratmeter.

Die Bessermacher: Der Verein „Citizen Forests“

Im April 2019 gründete er mit zehn Mitstreitern den Verein „Citizens Forests“. Mittlerweile hat er 50 Mitglieder. „Wir haben jede Menge an Reichweite gewonnen. Unternehmen und Privatpersonen unterstützen uns.“

14 Initiativen wurden im Rahmen der MOPO- und Haspa-Aktion „Die Bessermacher“ vorgestellt. Aber nicht nur das. Die Projekte bekommen auch finanzielle Hife und langfristige Unterstützung. Im „Bessermacher-Recall“ zeigen wir, wie es mit den Initiativen vorangegangen ist.

Besonders wichtig ist dem Gründer ein Empfehlungsbrief, den er kürzlich von der Universität Zürich erhalten hat. „Das ist für uns ein Ritterschlag. Ein Zertifikat vom Papst der Wissenschaft zum Thema Aufforstung.“ Die Universität unterstützt die Initiative und will das Thema international platzieren.

Filialbesuch in Rellingen: Das Wald-Projekt wird den Interessierten vorgestellt.

Auch lokal erfährt der Verein viel Unterstützung. Ende Juni wurden Kunstwerke in der Haspa-Filiale Rellingen versteigert. Der Erlös kam „Citizens Forests“ zugute. Die Haspa steht als Filialpate in engem Austausch mit Pascal Girardot. Bei der Veranstaltung „Nachhaltiges Engagement leicht gemacht“ hat er seine Initiative kürzlich vorgestellt.

Die Bessermacher – eine Aktion von MOPO und Haspa

Den Verein bekannt machen ist die eine Seite. Auf der anderen sollen die Projekte ausgebaut werden. Von Oktober bis Ende April sind bis zu 15 Pflanzaktionen geplant – auf 200 bis 2200 Quadratmeter großen Grundstücken im Kreis Pinneberg, Berlin, sogar in Österreich.

Pascal Girardot ist froh, dass bis dahin der von der Haspa finanzierte Autoanhänger da ist, um Bäume und Material transportieren zu können. Zumal er große Pläne hat. Für 2025 plant der Vereinsgründer 500 Projekte. Er ist guter Dinge, dass das gelingt. Bei dem Zuspruch.