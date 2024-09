Besser als (fast) alle anderen: So gut bewerten Hamburger ihre Schulen

Die Hamburger haben eine im Bundesvergleich hohe Meinung von ihren Schulen. Bei einer Umfrage in allen 16 Bundesländern lag nur eines vor der Hansestadt.

2,92 – also eine glatte Drei. Das klingt zwar erstmal nur mittelmäßig, reicht aber im Bundesvergleich für Hamburg zum zweiten Platz im ifo-Bildungsbarometer, das am Dienstag vorgestellt wurde. Die Meinungsforscher aus München haben für die repräsentative Umfrage fast 10.000 Menschen nach der Schulnote gefragt, die sie den Schulen in ihrem Heimatbundesland geben würden.

Schule Hamburg: Beinahe-Bestnoten im Bundesvergleich

Nur in Bayern ist die Meinung zu den eigenen Schulen noch besser als in Hamburg: Dort kann man sich über die Durchschnittsnote 2,77 freuen.

Das könnte Sie auch interessieren: Abitur 2024: An diesen Hamburger Schulen gab es die besten Noten

Hamburgs Nachbarn im Norden hingegen schneiden teils dramatisch schlechter ab: Niedersachsen landet mit 3,08 auf dem achten, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mit 3,13/3,14 nahezu gleichauf auf dem 12. und 13. Platz. Und Bremen liegt mit einer Durchschnittsnote von 3,50 abgeschlagen auf dem letzten Platz.

In Hamburg vergab rund ein Drittel der Befragten die Bestnoten 1 oder 2, 40 Prozent verteilten eine 3. Nur sieben Prozent empfinden die Schulen als so schlecht, dass sie eine 5 oder 6 vergaben. (josi)