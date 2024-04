Besonderes Café in Hamburg schließt – das haben die Inhaberinnen jetzt vor

Kaffee, Kuchen, Mittagstisch, und all das ohne Müll: Das „In guter Gesellschaft“ an der Sternstraße war Hamburgs erstes Zero-Waste-Café. Jetzt ist aber Schluss: Die Betreiberinnen Ina Choi-Nathan und Alana Zubritz haben es dauerhaft geschlossen. Doch die Beiden haben neue Pläne. Und ein Nachfolger für die Räumlichkeiten in der Sternschanze ist auch schon gefunden.

„Bye Bye Sternstraße! Wir werden diesen Ort der Freude sehr vermissen“: Mit diesen Worten verabschieden sich Ina Choi-Nathan und Alana Zubritz auf Instagram von ihrem Zero-Waste-Café. „Wir haben in den letzten sechseinhalb Jahren hier nicht nur eine Art zweites Zuhause geschaffen für alle unsere Gäste, sondern auch die wunderbarsten Menschen der Welt kennenlernen dürfen.“ Als Grund für das Aus nennen sie die schwierigen Umstände mit „Corona, Inflation und steigenden Kosten“. All das sei auch an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen.

Zero-Waste-Café in der Schanze schließt – der Nachfolger steht schon fest

Das Ziel der beiden Gastronominnen war es, mit unverpackten Lebensmitteln auszukommen und möglichst keinen Müll zu produzieren. Das Obst und Gemüse wurde ohne Verpackung angeliefert. Sie haben nicht im Übermaß eingekauft oder produziert, damit nichts weggeworfen werden muss. Die Pflanzenmilch aus Hafer oder Mandel haben sie selbst hergestellt. Und wenn Gäste ihren Kaffee „to go“ wollten, haben sie einfach ihren eigenen Becher mitgebracht.

Doch Ina Choi-Nathan und Alana Zubritz geben nicht alles auf: „Aus ,In guter Gesellschaft’ wird jetzt ein gemeinnütziger Verein, der sich für Nachhaltigkeit im Alltag einsetzt“, verkünden sie. „Wir machen weiterhin Veranstaltungen, wie Kleidertauschparties, Reparatur-Cafés, Zero-Waste-Workshops und sammeln Ideen für eine umweltbewusste Lebensweise. Aber wir verabschieden uns vom Alltag im Betrieb und von unseren Räumlichkeiten in der Sternstraße 25.“

Dort zieht Anfang Mai ein weiteres „Good One Café“ mit Bistro ein – Betreiber Janis Karkossa führt schon eines in der Eimsbüttler Chaussee 71 (Eimsbüttel). Auch sein Café ist vegan und biologisch.