Wo liegt Mümmelmannsberg? Das steckt hinter dieser ungewöhnlichen Umfrage

„Wir freuen uns, dass Sie hier sind!“ So wird man begrüßt, wenn man einer neuen Online-Umfrage der Stadtentwicklungsbehörde teilnimmt – und die ist ganz schön ungewöhnlich. Es geht nämlich um „mentale Landkarten“ und darum, wie Hamburger die Stadt und ihr Umland wahrnehmen.

Bis wohin reicht die vertraute Umgebung? Wo liegen Neuwiedenthal und Mümmelmannsberg? Wo würden Menschen in Hamburg und im Umland am liebsten hinziehen? Das sind unter anderem die Aspekte, um die es bei der Umfrage geht. Die Behörde will so der Frage nachgehen, wie die Hamburger ihre Region sehen.

Behörde will wissen, wie Hamburger Hamburg sehen

Hintergrund des Ganzen: Die Behörde von Senatorin Karen Pein (SPD) erstellt zurzeit einen Atlas zu Hamburg und seinem Umland. „Anhand einer breiten Sammlung von Karten soll gezeigt werden, wie räumliche Strukturen und Verflechtungen über die Stadtgrenzen hinaus in Interaktion stehen und wie die Stadtregion als Ganzes zusammenhängt“, heißt es.

Wer an der Umfrage teilnimmt, wird mit einem etwas kuriosen Text begrüßt. „Lassen Sie sich auf die kommenden Fragen ein“, heißt es da. Einige Fragen würden einen überraschen, auf andere werde man nicht gleich eine Antwort wissen. „Versuchen Sie trotzdem, auf jede Frage zu antworten – nur mit Ihrem spontanen Gefühl.“

„Wo würden Sie gerne hinziehen?“

„Wo würden Sie gerne hinziehen?“ und „Wo beginnt für Sie das Hamburger Umland?“ sind unter anderem die Fragen, die man beantworten soll. Hierfür kann man auf einer stilisierten Karte einen Ort markieren und Bereiche einzeichnen. Aber auch eine Art Quiz ist Teil der Umfrage: Wo liegt nochmal Wentorf? Und wo Garstedt? Und Bönningstedt?

Nach Angaben der Behörde dauert die Beantwortung der Umfrage rund 15 Minuten und ist komplett anonym. (mp)