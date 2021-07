Besondere Aktion zum Jubiläum: Was Fridays for Future heute in Hamburg plant

Anlässlich des 18-monatigen Bestehens der Bewegung haben „Fridays for Future“-Aktivisten eine groß angelegte Aktion in Hamburg geplant. Unter dem Motto „1,5 Jahre FFF – 1,5 Grad“ sollen alle gesammelten Banner und Transparente am Freitag im Stadtbild ausgelegt werden.

Das Motto ist angelehnt an das ursprünglich im Übereinkommen von Paris 2015 formulierte Ziel, den menschengemachten durchschnittlichen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Fridays for Future hat sich auch in Hamburg etabliert

Vor eineinhalb Jahren startete die Schwedin Greta Thunberg in Stockholm erstmals einen Schulstreik für das Klima. Am 14. Dezember 2018 gingen auch deutsche Jugendliche das erste Mal bei großen Schulstreiks in mehreren Städten Deutschlands auf die Straße.

Inzwischen hat sich die Umweltbewegung „Fridays For Future“ weltweit etabliert: Auch in Hamburg organisierten Schüler seitdem mehrere Großdemonstrationen mit Tausenden Menschen.

FFF Hamburg: „Kampf um das Klima hat gerade erst begonnen“

Im September 2019 demonstrierten beim dritten globalen Klimastreik sogar 100.000 Teilnehmer rund um die Binnenalster. Thunberg selbst demonstrierte zwei Mal in der Hansestadt, erstmals im März 2019 und zuletzt bei der letzten Großdemonstration am 21. Februar 2020.

„Eineinhalb Jahre Fridays for Future in Hamburg, das sind 18 Monate unermüdlichen Engagements“, sagt Arnaud Boehmann, Sprecher von FFF Hamburg. „Wir haben zuletzt die Bürgerschaftswahl geprägt und zeigen, dass der Kampf um das Klima gerade erst begonnen hat.“

FFF: Besondere Aktion zum Jubiläum in Hamburg

FFF will am Freitag alle gesammelten Banner und Transparente im Stadtbild auslegen. Ort und Zeitpunkt der Aktion dürfen laut Versammlungsbehörde nicht im Vorfeld bekannt gegeben werden. Die Proteste sollten eine Personenbeschränkung von 75 Teilnehmern nicht übersteigen. Die Plätze haben die Veranstalter bereits intern verteilt. (vst)