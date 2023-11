Mega-Deal-Gerüchte: Übernimmt Milliardär Kühne jetzt den Elbtower?

Der Milliardär und Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne prüft einem Medienbericht zufolge die Übernahme des Hochhausprojekts Elbtower in seiner Geburtsstadt Hamburg. Das berichtete das „Handelsblatt“ am Sonntag unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Das mit Baukosten von 950 Millionen Euro geplante Hochhaus ist die derzeit größte Baustelle des kriselnden Handels- und Immobilienimperiums Signa, das von dem österreichischen Milliardär René Benko gegründet wurde.

Hohe Baukosten, steigende Kreditzinsen und hausgemachte Probleme hatten den Konzern in Schieflage gebracht und am Freitag zur Insolvenz der Tochter Signa Real Estate Management Germany (Signa REM) geführt. In der Gesellschaft sind neben Premiumimmobilien von Benko auch Geschäfte wie die Entwicklung des Elbtowers gebündelt.

Insider: Kühne führt erste Verhandlungen

Zu der angeblichen Prüfung der Elbtower-Übernahme lehnte Kühne auf Anfrage des „Handelsblatts“ eine Stellungnahme ab, Sprecher von Signa und der Stadt Hamburg waren zunächst nicht erreichbar. Kühne habe mit der Hansestadt erste Verhandlungen geführt, berichtete ein Insider der Zeitung. „Die sind schon recht weit in den Gesprächen”, sagte er.

Dem „Abendblatt“ bestätigte der Logistikunternehmer am Montag, dass sich das Unternehmen damit beschäftige, wie es „zu einer Lösung des Problems beitragen kann“. Gespräche mit der Stadt oder Verhandlungen gebe es jedoch nicht. (afp/mp)