Preiseinbruch! Nun fallen die Spritpreise also doch. Zum Start des Tankrabatts war eigentlich nicht mit einer so ruckartigen Auswirkung gerechnet worden. Aber wird die Steuersenkung wirklich komplett weitergegeben? Das sind die ersten Auswirkungen in Hamburg.

Preiseinsturz bei Kraftstoffen: Ab Mitternacht sind die Preise von Diesel und Benzin am Mittwoch in Hamburg abrupt gesunken. Dem Portal „mehr-tanken.de“ zufolge kostete Diesel an den Hamburger Tankstellen um 8 Uhr morgens im Schnitt 1,92 Euro. Zum Vergleich: Gegen Mitternacht lag der Preis noch bei 2,05 Euro.

Tankrabatt in Hamburg: Abrupte Wirkung hat überrascht

Auch der Benzinpreis für E10 ist innerhalb weniger Stunden von durchschnittlichen 2,17 auf 1,95 Euro eingebrochen. Einige Tankstellen boten die Kraftstoffe sogar für rund 1,88 Euro an.

Patrick Sun Die Spritpreise an der Shell-Tankestelle in der Max-Brauer-Alle am Mittwochvormittag. Die Spritpreise an der Shell-Tankstelle in der Max-Brauer-Allee am Mittwochvormittag.

Der plötzliche Preisfall hat viele überrascht. Zwar ist am Mittwoch der Tankrabatt in Kraft getreten – die Bundesregierung hat den Energiesteuersatz auf Kraftstoffe vom 1. Juni bis 31. August gesenkt, wodurch Benzin um 35,2 Cent und Diesel um 16,7 Cent günstiger werden.

Screenshot/ mehr-tanken.de Innerhalb weniger Stunden ist der E10-Preis in Hamburg eingebrochen. Screenshot/ mehr-tanken.de Innerhalb weniger Stunden ist der E10-Preis in Hamburg eingebrochen. Screenshot/ mehr-tanken.de

Allerdings war erwartet worden, dass die Preise für Autofahrer:innen erst in einigen Tagen sinken würden – schließlich haben die Tankstellen den aktuell angebotenen Sprit noch zum teureren Steuersatz eingekauft. Zudem hatten die Preise in den vergangenen Tagen noch mal deutlich angezogen. Das Bundeskartellamt war skeptisch, ob Mineralölkonzerne die Steuersenkungen an Kunden weitergegeben werden – und hatte angekündigt, die Preisentwicklung genau zu beobachten.

Hamburgs Tankstellen: Komplett weitergegeben wird der Rabatt noch nicht

Doch am Mittwochmorgen spüren die Autofahrer:innen schon eine Wirkung des Rabatts. Auch eine Schnellauswertung der Deutschen Presseagentur in München, Berlin und Hamburg ergab, dass die Mehrheit der 400 zwischen 6 und 7 Uhr morgens beobachteten Tankstellen die Preise gesenkt haben. Der Effekt könnte eine Folge der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit und des Wettbewerbsdrucks sein, so die Autoren der Auswertung. Für eine genauere Bewertung sei es aber noch zu früh.

Screenshot/ mehr-tanken.de Kurz vor dem Start des Tankrabatts waren die Benzinpreise noch einmal angestiegen. Innerhalb weniger Stunden ist der E10-Preis in Hamburg eingebrochen. Screenshot/ mehr-tanken.de Kurz vor dem Start des Tankrabatts waren die Benzinpreise noch einmal angestiegen. Innerhalb weniger Stunden ist der E10-Preis in Hamburg eingebrochen. Screenshot/ mehr-tanken.de

Der Wehmutstropfen für Autofahrer: Komplett weitergegeben wurde der Tankrabatt in Hamburg zumindest im Schnitt bislang nicht. Bei E10 betrug der durchschnittliche Preisunterschied am Mittwochmorgen nur 22 Cent, statt der erwarteten rund 35 Cent. Bei Diesel waren es nur 13 Cent statt der 16,7 Cent.

Ein großer Ansturm auf die Hamburger Tankstellen blieb am Mittwochmorgen zunächst noch aus. Im Vorfeld war bei zu hoher Nachfrage vor möglichen Engpässen zum Monatsbeginn gewarnt worden.