Beliebteste Wanderwege Deutschlands: Einer führt durch Hamburg

Frische Luft, moderate Bewegung, Entschleunigung – und oft auch noch atemberaubende Ausblicke: kein Wunder, dass fast die Hälfte aller Deutschen gerne wandert, wie eine Umfrage besagt. Welche Touren in Deutschland am beliebtesten sind, hat das Outdoor-Magazin „Beyond Camping“ recherchiert. In den Top Ten ist auch eine Strecke bis nach Hamburg.

Das Magazin hat anhand der Anzahl von Google-Suchanfragen und Instagram-Hashtags ermittelt, welche Wanderwege die meisten Nutzer interessieren. Unter den ersten zehn ist auch der Heidschnuckenweg von Hamburg bis nach Celle. Die 223 Kilometer lange Route durch die Lüneburger Heide hat es auf den 8. Platz geschafft – wie in den Vorjahren auch.

Der Weg führt vom Bahnhof Neugraben zunächst durch die Fischbeker Heide. Dann geht’s über die Harburger Berge, Buchholz und Bispingen bis zum Schloss Celle.

Deutschland beliebteste Wanderwege: Heidschnuckenweg dabei

Spitzenreiter ist aber – wie seit mehreren Jahren schon – der Rennsteig im Thüringer Wald von Hörschel bei Eisenach bis nach Blankenstein. Bis zu 100.000 Wanderer machen sich hier jährlich auf den Weg.

Morgennebel über dem Rennsteig im Thüringer Wald. Im Hintergrund die Wartburg. picture alliance/imageBROKER/Andreas Vitting Morgennebel über dem Rennsteig im Thüringer Wald. Im Hintergrund die Wartburg.

Auf Platz 2 steht der Rothaarsteig in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Route von Brilon bis nach Dillenburg führt über den höchsten Berg Nordrhein-Westfalens, den 843 m hohen Langenberg.

Den 3. Platz macht der Rheinsteig von Bonn über Koblenz bis nach Wiesbaden. Am rechten Flussufer bietet der Weg Wälder, Weinberge, schroffe Felsen und spektakuläre Ausblicke. (mp)