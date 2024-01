Autozug adé: Darum wurde diese Verbindung eingestampft

Schlechte Nachrichten für alle Alpen-Fans, die von Hamburg aus in den Urlaub starten wollen und dabei nicht auf das eigene Auto verzichten wollen: Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben ihre Autozugverbindung von Altona nach Innsbruck eingestellt.

Reisenden waren die fehlenden Verbindungen nach dem Fahrplanwechsel im Dezember aufgefallen. Der Grund für die Einstellung der Autozüge: Die ÖBB setzt jetzt auf moderne „Nightjets“, die mehr Komfort bieten, aber nicht mehr für den Transport von Autos ausgelegt sind. Zuvor hatte das „Abendblatt“ darüber berichtet.

ÖBB stellt Autozüge ab Hamburg ein: Das sind die Alternativen

Die neuen Züge verkehren bereits seit dem 10. Dezember zwischen Hamburg und Innsbruck. Weil mit 14 Wagen die maximale Zuglänge erreicht sei, könne die Automitnahme nicht weiter angeboten werden, hieß es aus der Pressestelle.

Für Hamburger Urlauber:innen gibt es noch zwei alternative Anbieter von Autozügen in Richtung Alpen. BTE AutoReiseZug startet am 16. Mai in die Saison und fährt bis zum 20. Oktober zwischen Hamburg und Lörrach (Baden-Württemberg).

Vom 26. Januar bis zum 23. März bringt der Anbieter Urlaubs-Express Reisende und ihre Autos von Hamburg bis nach Zell am See im Salzburger Land und wieder zurück. In der Sommersaison, die 2024 vom 8. Mai bis zum 9. Oktober andauert, gibt es Autozüge ab Altona bis München, Lörrach, Innsbruck (Tirol) und Villach (Kärnten). (fbo)