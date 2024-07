Beliebtes Schwimmbad in Hamburg überraschend geschlossen

Mit den Kindern über den Wasserspielplatz toben oder für die Fitness ein paar Bahnen im Sportbecken ziehen: Wer sich das Wochenende im Niendorfer Schwimmbad Bondenwald so vorgestellt hatte, muss wohl etwas weitere Wege in Kauf nehmen. Das Bad wurde überraschend geschlossen – zu wenig Personal wegen Krankheitsausfällen!

„Liebe Gäste, aufgrund einer akuten Grippewelle und Ausfällen unserer Fachkräfte und Rettungsschwimmer müssen wir kurzfristig vorübergehend unseren Standort schließen“, gab der Betreiber Bäderland nun auf seiner Homepage bekannt. „Es ist uns leider nicht gelungen, so kurzfristig in dieser Größenordnung ausreichend Ersatz zu organisieren.“

Grippewelle: Hamburger Schwimmbad Bondenwald geschlossen

Bis einschließlich Mittwoch, den 17. Juli, bleibt das Bad an der Friedrich-Ebert-Straße daher geschlossen. Schwimmkurse sowie Schul- und Vereinsangebote sind allerdings nicht davon betroffen.

Wenn ab Donnerstag, den 18. Juli wieder geöffnet wird, dann aber mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Voraussichtlich bis zum Ende der Sommersaison ist das Schwimmbad von 11 bis 19 Uhr offen (sonst Mo bis Fr von 9 bis 20 Uhr sowie Sa/So von 8 bis 20 Uhr). Und: Der Dienstag ist weiterhin Ruhetag.

„Wir wünschen uns, dass wir keine weiteren Einschnitte machen müssen“, versichert Bäderland. Vorsichtshalber nennt die Firma schon mal nahegelegene Alternativen: das Kaifu-Bad in Eimsbüttel, das Festland in Altona, das Holthusenbad in Eppendorf und das Sommerfreibad Osdorfer Born in Osdorf. (mp)