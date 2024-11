Sie waren mit die ersten, die Ramen in Hamburg verkauften: Bei „Lesser Panda“ auf St. Pauli schwärmen Stammgäste von der frischen japanischen Nudelsuppe und dem Grilled Cheese Sandwich. Doch bald ist Schluss: Am 30. November ist das Restaurant zum letzten Mal geöffnet. Die MOPO sprach mit Inhaber Vincent Domeier über die Gründe, was der Gastronom jetzt Neues plant – und was mit seinem Onlineshop passiert.