Beliebtes Musical kommt wieder nach Hamburg

Das Musical „Tarzan“ kommt ab Herbst 2025 wieder nach Hamburg. Noch wird im Stage-Theater Neue Flora in Hamburg das Musical „Hercules“ gezeigt, doch schon im Herbst 2025 geht es wieder um den Dschungel, Jane und Tarzan statt um die Götterwelt.

Vor 16 Jahren feierte das Musical „Tarzan“ in Hamburg seine Deutschlandpremiere, nun kommt die Geschichte des im Dschungel aufgewachsenen Waisenkindes erneut an die Elbe. „Tarzan“ soll von Herbst 2025 an für ein Jahr im Stage-Theater Neue Flora gespielt werden, wie Stage Entertainment in Hamburg mitteilte.

Das Stück löst dann das derzeit laufende Musical „Hercules“ ab, das seit März dieses Jahres in die Götterwelt lockt. „Tarzan“ lief bereits von 2008 bis 2013 in der Neuen Flora in Hamburg und wird derzeit in Stuttgart gespielt. Die Lieder stammen aus der Feder des Musikers Phil Collins. Das bekannteste Lied aus dem Musical ist „You’ll be in my heart.“

Das könnte Sie auch interessieren: Musical-Premiere in Hamburg: Shakespeare – aber mit ’nem Twist!

In „Tarzan“ geht es um einen Waisenjungen, der im Dschungel allein unter Affen aufwächst und eines Tages auf Menschen trifft. Darunter ist auch Jane, in die er sich verliebt. Diese Liebe stellt ihn bald vor eine schwierige Entscheidung. (dpa/mp)