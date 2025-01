Beliebtes Café in Hamburg schließt für immer – doch es gibt eine gute Nachricht

Herzhaftes und süßes Frühstück: In der „Rain Cafeatery“ in der Großen Rainstraße 15 (Ottensen) starten die Gäste gemütlich in den Tag. Auf den Tisch kommen verschiedenste Frühstücksgerichte, fast alle aus hausgemachter Produktion – Eggs Benedict, Roastbeef Sandwich, Schoko-Pancakes, Granola. Doch jetzt ist Schluss: „Wir machen es kurz: Die ,Rain Cafeatery’ an der Großen Rainstraße schließt Ende Januar“, verkündet das Team. Doch am zweiten Standort am Spritzenplatz soll es weitergehen.

Weinende Smileys und gebrochene Herzen – die Gäste trauern unter dem Post bei Instagram um ihr Café. Doch: „Die Bespielung von zwei Standorten wurde zunehmend zum Kraftakt“, heißt es zur Begründung auf Social Media. „Der Aufwand, beide in gleicher Qualität zu führen, wurde zum täglichen Spagat und wir haben festgestellt, dass uns der Spritzenplatz einfach mehr Möglichkeiten bietet, die wir gerne voll ausschöpfen möchten.“

Dort, nur drei Minuten von der Großen Rainstraße entfernt, gäbe es „eine größere Torten- und Kuchenauswahl, Pastries, mehr Tische, eine größere Sonnen-Terrasse und das alles bei nahezu identischer Speisekarte. Und dazu die Erlaubnis, alkoholische Getränke verkaufen zu dürfen.“

Hamburg-Ottensen: „Rain Cafeatery“ schließt im Januar

Die Entscheidung sei trotzdem nicht leicht gefallen, „insbesondere, da es unser erstes Café ist und der Laden voller schöner Erinnerungen steckt und es auch einfach so gemütlich und muckelig ist.“ Mit Stolz erinnert das Team daran, mit die ersten gewesen zu sein, die in Hamburg Eggs Benedict, Pancakes und Shakshuka salonfähig gemacht haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Pommes-Laden in Hamburg: Neuer Snack erhitzt die Gemüter – „langsam pervers“!

Inhaber Niels Berschneider eröffnete das Café 2015. Neben dem Frühstück gibt es in der „Rain Cafeatery“ am Spritzenplatz 5 auch Kuchen und Torten, wie den New York Cheesecake, die Tiramisu-Torte oder den spanischen Vanille-Gugelhupf – sie werden täglich von der hauseigenen Konditorin gebacken. (sir)