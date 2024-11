Beliebtes Café in der Schanze schließt überraschend – „Für meine größte Passion“

Farbenfrohe Einrichtung, fabelhafte Torten und ein fröhlicher Chef: Dafür ist das Café „Herr Max“ am Schulterblatt bekannt. Doch am Freitag ist Schluss. Sehr überraschend kündigte Matthias Max (54) nämlich das Ende seines Cafébetriebs an – und ein spannendes neues Kapitel in dessen Geschichte.

„Die Nachfrage bei unseren Torten ist riesig, aber die Backstube da hinten platzt aus allen Nähten“, erklärt Inhaber Matthias Max in einem Video auf Instagram. Er wirkt fröhlich, als freue er sich sehr auf die kommende Veränderung. Neben dem Café in der Schanze gibt es noch eins in der Hegestraße (Hoheluft-Ost), das vorerst bestehen bleibt.

Café „Herr Max“ schließt: Auf Dauer zu viel Arbeit

Beide parallel zu bespielen und nebenbei noch Tortenbestellungen zu erfüllen, das ist auf Dauer zu viel. Deshalb hat der 54-Jährige sich etwas überlegt: „Im bisherigen Cafébereich wird es einen großen Arbeitstisch geben“, erklärt er in dem Kurzvideo. In diesem „Herr Max Studio“ werden die Torten hergestellt und können nach wie vor dort bestellt und abgeholt werden.

Welche Torten es geben wird? „Baby-, Hochzeits-, Jubiläums-, Firmenfeier- und Geburtstagstorten und Torten, um einfach mal Danke zu sagen“, zählt der Inhaber auf. Außerdem seien Kurse und Events geplant. Das Backen sei seine größte Passion.

Auch die Fans auf Instagram zeigen sich heiter: „Viel Erfolg für diesen spannenden Neustart!“, schreiben sie, „Find ich mega!“ oder „Herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt“.

Schon an diesem Freitag (8. November) ist der letzte Tag des Cafés. „Das wollen wir mit euch feiern, mit einer großen Verwandlungsparty“, sagt Matthias Max und lächelt. (prei)