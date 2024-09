Beliebter Flohmarkt in Hamburg fällt schon wieder aus – das sind die Gründe

Der September ist in Hamburg wahrscheinlich der Flohmarkt-Monat schlechthin. Ein besonders beliebter Trödelmarkt kann in diesem Jahr allerdings nicht stattfinden – und das bereits das vierte Mal in Folge.

Der sogenannte „XXL-Flohmarkt“ in Eimsbüttel findet traditionell eigentlich am letzten Sonntag im September statt. Er erfreute sich bei den Hamburgern immer großer Beliebtheit. Doch Fans dürften in diesem Jahr wieder enttäuscht werden.

Normalerweise zieht er sich vom Else-Rauch-Platz über den Stellinger Weg bis zum Fanny-Mendelssohn-Platz. Im vergangenen Jahr musste er wegen einer Baustelle abgesagt werden. Davor konnte er wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Und in diesem Jahr sieht die Lage auch nicht besser aus.

XXL-Flohmarkt fällt wegen Bauarbeiten in der Osterstraße deutlich kleiner aus

Die Arbeiten an dem Fernwärme-Anschluss in der Osterstraße sind nach wie vor nicht abgeschlossen. Deswegen müssen die Parallelstraßen frei bleiben. So kann der Flohmarkt auch in diesem Jahr nicht stattfinden, berichtete das „Abendblatt“.

Alternativ sei nun eine abgespeckte Version des Flohmarkts geplant, in den Karl-Schneider-Passagen. Außerdem können eventuell noch einige Stände auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz aufgestellt werden, aber das sei noch nicht sicher. Seinem Namen kann der „XXL-Flohmarkt“ so auf jeden Fall nicht gerecht werden. (zc)