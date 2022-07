Beliebter Badesee in Hamburg wird gesperrt!

Alle Jahre wieder: Der Öjendorfer See wird erneut fürs Baden gesperrt. Grund dafür sind Blaualgen.

Das teilte das Bezirksamt Mitte am Mittwoch mit. „Im Rahmen einer Beprobung am 27.07.2022 wurden erhöhte Blaualgenwerte festgestellt. Daher muss die Badestelle Nord des Öjendorfer Sees bis auf Weiteres gesperrt werden”, hieß es.

Hamburg: Öjendorfer See wegen Blaualgen gesperrt

Der beliebte See in Billstedt gilt als familienfreundlich, weil er nicht sonderlich tief ist. Allerdings war er in den vergangenen Jahren sehr häufig wegen Blaualgen gesperrt. Die von den Algen gebildeten Cyanotoxine können zu Haut- und Schleimhautreizungen, Ohrenschmerzen und im schlimmeren Fall zu Übelkeit und Erbrechen führen. Blaualgen treten zu jeder Jahreszeit auf, vermehren sich aber besonders stark in den Sommermonaten.

Um gegen die jährliche Blaualgen-Plage vorzugehen, hatte die Bezirksversammlung Mitte eigentlich bereits 2018 veranlasst, den See für Zehntausende Euro mit einem Spezial-Mähboot zu sanieren. Die Arbeiten, bei denen unter anderem Unterwasserpflanzen gemäht wurden, wurden dann 2020 durchgeführt – eine nachhaltige Lösung gegen die Blaualgen war das aber offenbar nicht. (fkm)