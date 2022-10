Hamburgs Eisbahn eröffnet bei 20 Grad wieder – der Kufenspaß wird teurer

Trotz Temperaturen um die 20 Grad startet die „Eisarena“ am Sonntag in die Schlittschuhsaison. Wegen der Energiekrise wurden die Eintrittspreise erhöht, dafür gibt es dieses Jahr mehr Discoprogramm und eine Ladys Night.

Um einen Tag musste der Start in die Wintersaison bereits verschoben werden. „Bei der Wärme kommen wir mit dem Eis produzieren gar nicht mehr hinterher“, sagt der Geschäftsführer der Eisarena in den Großen Wallanlagen (Neustadt), Rolf Schwabe zur MOPO. Während über dem Schlittschuhverleih Passanten im T-Shirt spazieren gehen, sorgt sich Schwabe um seine Stromrechnung: „Bei der momentanen Oktober-Hitze rauscht der Strom volle Pulle durch und das ausgerechnet in der Energiekrise.“

In der kommenden Wintersaison kostet eine Karte daher auch elf Euro, im vergangenen Jahr waren es noch acht Euro. Anders als die Schlittschuhbahnen in Stellingen oder Farmsen, könne die Eisarena sich die Mehrkosten nicht vom Staat zurückholen. „Wir sind in privatwirtschaftlicher Hand“, so Schwabe.

Rolf Schwabe, Geschäftsführer der Eisarena, träumt von „Minusgraden“.

Eisarena: Winter-Feeling trotz Sommertemperaturen

Auf der größten Open-Air Eisbahn Europas wurden am vergangenen Mittwoch von den eingefleischten Fans bereits die Dauerkarten abgeholt. Am Sonntag um zwölf Uhr soll es dann voraussichtlich losgehen. Mit Glühwein oder Prosescco wird es alle zwei Wochen eine „Ladys Night“ für Frauen geben. Im Eintrittspreis enthalten ist dann ein „Getränk der Wahl.“ Freitags und samstags soll in den Abendstunden ein DJ auflegen. Auch wurden neue Discolampen installiert – für mehr „Spaß beim Fahren“, sagt Schwabe.