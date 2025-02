Extravagante Torten in allen Formen und Farben: Jahrelang wurden bei „Style your Cake“ am Lehmweg (Hoheluft-Ost) jegliche Kuchen-Träume wahr. Nicht nur in der Bäckerei vor Ort, sondern auch im Onlineshop konnten Kund:innen Backwerke für besondere Anlässe bestellen. Nun soll die Bäckerei Insolvenz angemeldet haben.

Moderatorin Sylvie Meis, Schauspielerin Jasmin Wagner oder Sänger Jan Delay – sie alle zählen zu den Kunden von „Style your Cake“. Die „Cake Boutique“, wie sich die Bäckerei auf Instagram nennt, gestaltet seit Jahren aufwendige Torten und Kuchen zu verschiedensten Anlässen. Doch die charmante Bäckerei mit rosafarbener Einrichtung am Lehmweg hat nun ihre Türen geschlossen, wie das „Abendblatt“ berichtet.

Bäckerei geschlossen – Onlineshop bleibt erhalten

Demnach sei der Geschäftsbetrieb von „Style your Cake“ bereits im November vergangenen Jahres eingestellt worden. Gläubiger hätten zu lange auf Geld gewartet und das Insolvenzgericht verständigt. Am vergangenen Mittwoch sei das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet worden.

Der Onlineshop hingegen soll weiterhin aufrechterhalten werden. Wie das „Abendblatt“ berichtet, hatte sich zuvor bereits Konditormeisterin Elke Hanssen („Cakes and Crumbs by Elke“ in Lohbrügge), eine frühere Mitarbeiterin von „Style your Cake“, um das Onlinegeschäft gekümmert.

Das könnte Sie auch interessieren: In dieser neuen Bäckerei kostet ein Brot 10 Euro – das ist der Grund

Zum 1. März übernehmen laut Bericht dann zwei ehemalige Mitarbeiterinnen die Internetseite und fertigen die aufwendigen Torten. (mp)