Die dänische Einzelhandelskette Söstrene Grene will in den kommenden zwei bis drei Jahren 100 weitere Filialen in Deutschland eröffnen. Die Kette ist spezialisiert auf Einrichtungsgegenstände, Möbel, Hobbyartikel, Küchenbedarf, Kinderspielzeug, Süßigkeiten, Geschenkverpackungen und Partybedarf.

Deutschland sei mit rund 80 Geschäften bereits sein größter Markt, erklärte das Unternehmen. „Seit der Eröffnung unseres ersten Ladens in Hamburg im Jahr 2016 und dem überwältigend positiven Feedback unserer deutschen Kund:innen hat unsere Expansion in Deutschland an Fahrt aufgenommen“, erklärte Unternehmenschef Mikkel Grene.

Die Kette – übersetzt: die Schwestern Grene – war 1973 von den Eltern der heutigen Eigentümer Mikkel und Cresten Grene in Aarhus eröffnet worden. Heute hat Söstrene Grene rund 300 Läden in 16 europäischen Ländern. (dpa/mp)