Beliebte „Amazon Prime“-Serie wird in Hamburg gedreht

Für viele Hamburger:innen war es der Serienhit des vergangene Jahres: Der Amazon-Prime-Erfolg „Die Discounter“, der den alltäglichen Wahnsinn in einem Altonaer Supermarkt auf die Schippe nimmt, kommt mit einer zweiten Staffel zurück. Und dieser Drehort dürfte vielen Hamburger:innen bekannt sein…

Filialleiter Thorsten manövriert sich von einer Zwickmühle in die nächste, Hausdetektiv Jonas sucht verzweifelt Anschluss, und Mitarbeiterin Pina führt einen Liebelei-Kleinkrieg: Mit viel derbem Humor und unverbrauchten Schauspieler:innen hat sich die viel gelobte TV-Serie um den fiktiven Altonaer Supermarkt „Feinkost Kolinski“ seit ihrem Start im Dezember 2021 schnell eine riesige Fangemeinde erspielt.

Hamburg: Hinter „Die Discounter“ stecken bekannte Produzenten

Nun wird die zweite Staffel in dem ehemaligen Aldi-Markt an der Kieler Straße 554 in Stellingen gedreht. Und wie schon in der ersten Staffel kann die Serie neben der jungen Stammbesetzung wieder mit bekannten Gastdarsteller:innen auffahren. Diesmal hat ein deutscher Rapper eine Rolle bei „Die Discounter“ ergattert: „Das Bo“, alias Mirko Alexander Bogojević, verkauft in der neuen Staffel Hähnchen in seinem Imbiss auf Rädern.

Die Dreharbeiten der beliebten Serie „Die Discounter“ finden Mitten in Hamburg statt.

„Die Discounter“ werden produziert von Christian Ulmen und Carsten Kelber. Die Serie wird mit Improvisationselementen gedreht und soll mit leicht verwackelter Kameraführung und Interviews der Charaktere den Eindruck einer Dokumentation erwecken. Anfang der 2000er feierte schon die Büroserie um den Alptraum-Chef „Stromberg“ mit diesem „Mokumentary“-Stil Erfolge.

„Mit einem Comedy erfahrenen Produktionsteam und einem hochkarätigen Cast an jungen Schauspielern können sich Prime-Mitglieder in den kurzweiligen Episoden von ‚Die Discounter‘ auf besonders unterhaltsames Streaming-Erlebnis freuen“, verspricht Amazon-Prime. Die zweite Staffel soll noch in diesem Jahr starten, der genaue Termin steht noch nicht fest. (mp)