Bekannte Disco kommt zurück nach Hamburg

In Winterhude kehrt das Nachtleben zurück – der vor sechs Jahren geschlossene „Club du Nord“ wird wiederbelebt. Dahinter steckt ein bekannter Hamburger Club-Betreiber. Was genau geplant ist.

Der „Club du Nord“ machte 2019 dicht, weil das Gebäude abgerissen werden sollte. Aber der neue Eigentümer verschob die Pläne, sodass der Club jetzt eine neue Chance bekommt. Trotz der aktuell schwierigen Bedingungen in der Gastronomie, die mit mit steigenden Kosten und Personalmangel kämpft, hat Tim Becker sich für dieses Wagnis entschieden, wie er dem „Hamburger Abendblatt“ sagte.

Becker setzt auf Optimismus in der Branche

Becker ist in der Hamburger Club-Szene kein Unbekannter. Er betreibt auf dem Kiez bekannte Läden wie das „Noho“, das „Thomas Read“ sowie auf Sylt die „Pony Bar“, die im vergangenen Mai durch einen Rassismus-Skandal deutschlandweit bekannt wurde.

Becker und sein Team investieren laut des Berichts 500.000 Euro in den Umbau des Clubs, der in die alten Räumlichkeiten am Mühlenkamp zurückkehrt. Neuer Name: „Circle Club“. Gefeiert werden soll hier mittwochs, freitags und samstags ab 21 Uhr.

Die Eröffnung ist für Anfang März geplant. Damit die Anwohner vor lärmenden Partygästen geschützt werden, sollen zusätzliche Ordner für Ruhe auf der Straße sorgen. (mp)