Eine Patientin (Jahrgang 1971), die 2015 durch Behandlungsfehler im Albertinen-Krankenhaus beide Unterschenkel verloren hat, hat sich nun nach langen Verhandlungen mit der Klinik auf eine Entschädigung geeinigt. Bereits vor einem Jahr hatte das Landgericht Hamburg das Krankenhaus zur Zahlung eines Schmerzensgeldes verurteilt (AZ 336 O 76/17), der Klägerin weitere Ansprüche darüberhinaus bescheinigt.

Laut Einigung soll die Versicherung des Krankenhauses der Patientin 720.000 Euro zahlen, wie deren Anwalt Malte Oehlschläger der MOPO bestätigt. In dem Pauschalbetrag sind alle Schmerzensgeld- und Entschädigungsansprüche enthalten. Die Frau (Jahrgang 1971) ist seit den Amputationen arbeitsunfähig, psychisch angeschlagen und bezieht Frührente.

Im Mai 2021 hatte das Landgericht „grobe Behandlungsfehler“ festgestellt und der Patientin bereits 170.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen, aber auch angemerkt, dass die tatsächlichen Ansprüche noch viel höher liegen können. Gegen das Urteil hatte das Albertinen-Krankenhaus Berufung eingelegt, der das Hanseatische Oberlandesgericht OLG jedoch „keine Erfolgsaussichten“ beschied. In der Folge einigten sich Krankenhaus und Patientin nun auf die vom OLG vorgeschlagene Pauschalsumme von 720.000 Euro.

Behandlungsfehler: Hamburger Patientin verliert beide Unterschenkel

Der Frau wurden am 28. April 2015 beide Unterschenkel abgenommen, 26 Tage nach einer eigentlich erfolgreich verlaufenen Herz-OP. Zu den fatalen Folgen war es gekommen, weil die Patientin ein Medikament zur Thromboseprophylaxe nicht vertragen hatte. Als Nebenwirkung kam es zu einem drastischen Mangel an Blutplättchen im Blut, der Gewebedruck in den Beinen stieg, die Durchblutung wurde immer schlechter. Statt nach den Ursachen zu suchen, behandelten die Ärzte sie zehn Tage lang nur mit Schmerzmitteln, bis das Gewebe der Unterschenkel so stark beschädigt war, dass nur noch die Amputation blieb.

Das könnte Sie auch interessieren: Neunjähriger stirbt nach Routine-OP: Hamburger Ärzte vor Gericht

Einen ersten Vergleichsvorschlag des Landgerichtes in Höhe von knapp 160.000 Euro hatte die Patientin im Jahr 2018 abgelehnt und trotz ihrer Behinderung den langen Rechtsstreit auf sich genommen: „Es ist die Tendenz zu beobachten, dass die Versicherungen immer mehr auf Zeit spielen“, so Malte Oehlschläger, Fachanwalt für Medizinrecht: „Davon dürfen sich die Geschädigten unter keinen Umständen entmutigen lassen. Der Kampf lohnt sich, denn es geht nicht nur um Geld, sondern um Lebensqualität.“ Nach dem Vergleich könne seine Patientin nun „zumindest in eine wirtschaftlich sorglose Zukunft blicken.“