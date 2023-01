Jede Woche einen Tag Urlaub bei vollen Gehalt – „wo ist da der Haken?“, fragt sich jeder kritisch denkende Mensch bei dieser Ankündigung. Advergy-Sales-Chef Hojabr Seivani beteuert: „Es gibt ihn nicht! Die Vier-Tage-Woche ist ein Geschenk an das Team.“ Bei der Ankündigung hätten einige im Unternehmen ungläubig reagiert. „Aber wir möchten, dass sie alle gern für uns arbeiten“, so Seivani.

Davon können andere nur träumen: Beim Hamburger Personalvermittler Advergy müssen die Mitarbeiter ab nächster Woche nur noch an vier statt fünf Tagen arbeiten. Ähnliche Vorstöße haben auch andere Unternehmen schon gestartet. Mit einem großen Unterschied: Bei Advergy gibt es keinerlei finanzielle Einbußen! Am Freitag haben künftig schlicht alle Mitarbeiter frei – um sich zu erholen oder sich um die Familie zu kümmern. Dafür gibt es klare Erwartungen was die Anwesenheit im Büro angeht. Der Firmenchef ist sicher, dass am Ende alle von der Regelung profitieren.

Davon können andere nur träumen: Beim Hamburger Personalvermittler Advergy müssen die Mitarbeiter ab nächster Woche nur noch an vier statt fünf Tagen arbeiten. Ähnliche Vorstöße haben auch andere Unternehmen schon gestartet. Mit einem großen Unterschied: Bei Advergy gibt es keinerlei finanzielle Einbußen! Am Freitag haben künftig schlicht alle Mitarbeiter frei – um sich zu erholen oder sich um die Familie zu kümmern. Dafür gibt es klare Erwartungen was die Anwesenheit im Büro angeht. Der Firmenchef ist sicher, dass am Ende alle von der Regelung profitieren.

Jede Woche einen Tag Urlaub bei vollen Gehalt – „wo ist da der Haken?“, fragt sich jeder kritisch denkende Mensch bei dieser Ankündigung. Advergy-Sales-Chef Hojabr Seivani beteuert: „Es gibt ihn nicht! Die Vier-Tage-Woche ist ein Geschenk an das Team.“ Bei der Ankündigung hätten einige im Unternehmen ungläubig reagiert. „Aber wir möchten, dass sie alle gern für uns arbeiten“, so Seivani.

Das klingt nach einer Win-Win-Situation für Mitarbeiter und Unternehmen: Denn die Regelung dürfte Advergy auch beim aktuellen Fachkräftemangel deutlich Pluspunkte bei Arbeitssuchenden bescheren. Und in den aktuell schwierigen wirtschaftlichen Zeiten können Unternehmen bei Auftragsrückgängen trotzdem ihre Mitarbeiter halten, statt mit Entlassungen zu reagieren. Ein Modell für viele Firmen?

Advergy in Hamburg: Kollegen arbeiten Vier-Tage-Woche

Der Sales-Chef zeigt Verständnis für die Lage in vielen Familien. Die Wochenenden seien ja bei den meisten Menschen ausgefüllt mit Besorgungen und familiären Verpflichtungen. Viele Menschen kämen gar nicht dazu, sich währenddessen wirklich zu erholen. „Das ändern wir für unser Team.“

Das Unternehmen mit Sitz in der Hamburger Altstadt beschäftigt 74 Frauen und Männer und ist spezialisiert auf die Vermittlung von Personal für die IT- und die Baubranche. Ab Oktober beträgt die Arbeitszeit für Vollzeitkräfte bei Advergy nur noch 32 anstatt wie bisher 38 Stunden. Für Teilzeitkräfte werden die Zeiten entsprechend angepasst. Der Freitag ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei. Das Gehalt zahle Advergy unverändert weiter und auch die Anzahl der Urlaubswochen bleibe gleich.

Advergy: Weniger arbeiten bei gleichem Gehalt

Ein großer Unterschied zu anderen Firmen, die auch schon die Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Allerdings muss dort oftmals an den vier Tagen länger gearbeitet werden. Etwa bei den 25-Hours-Hotels in Hamburg.

Auch künftig sollen die Mitarbeitenden beim Personalvermittler, der übrigens Partner des HSV ist, möglichst drei Tage pro Woche ins Büro kommen. Am vierten Tag können sie optional von zu Hause arbeiten. Aber das Miteinander im Büro sei auch wichtig. „Wir haben während der Pandemie deutlich gemerkt, wie wichtig die zwischenmenschliche Ebene ist. Die möchten wir auch während der Vier-Tage-Woche pflegen“, erklärt Hojabr Seivani.

Nase vorn bei Facharbeitermangel

Advergy ist sich sicher, dass die Umsätze und die Servicequalität nicht unter der neuen Arbeitszeitregelung leiden werden. Denn das Unternehmen geht davon aus, dass die Beschäftigten erholter und motivierter zur Arbeit erscheinen und ihre Zeit deshalb effizienter nutzen können.

Eine Hintertür hat sich Advergy aber doch offengehalten: Die neue Regelung ist zunächst bis Ende nächsten Jahres befristet. „Zwar ist es unser erklärter Wunsch, die Vier-Tage-Woche unbefristet beizubehalten. Aber auch für uns ist das Modell noch Neuland. Deshalb möchten wir zunächst Erfahrungen damit sammeln“, sagt Hojabr Seivani.

Das könnte Sie auch interessieren: Öko-Pionier aus Hamburg will Bäumepflanzen zur Bürgerpflicht machen

Die Advergy GmbH wurde 2010 gegründet. Sie vermittelt Personal schwerpunktmäßig in den Bereichen „IT“ und „Bau“. Dabei berät sie sowohl Unternehmen als auch Fachkräfte. Am Unternehmenssitz in Hamburg beschäftigt Advergy mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.