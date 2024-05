Bei dem Edel-Autohändler am Friedrich-Ebert-Damm reiht sich ein Supercar ans nächste: Ferrari, Lamborghini und seltene Porsche aller möglichen Baujahre. Doch keines dieser Traumautos erreicht nur annähernd die Eleganz des 300 SL, welcher dort in der Werkstatt steht. Der Roadster gehört einem Kunden, der den Wagen bei einem deutschen Oldtimerhändler gekauft hat. Das Auto war rot lackiert. Das gefiel dem Hamburger Käufer nun gar nicht und er brachte das Auto zur Firma von Benjamin David. Dort wurde erst mal die Historie des Wagens mithilfe eines spezialisierten Sachverständigen erforscht. Das ist heute wichtiger denn je.

Der Mercedes 300 SL ist zweifellos eines der schönsten Automobile überhaupt und der Traum von Oldtimer-Fans auf der ganzen Welt. Bei „David Finest Sports Cars“ in Wandsbek wird gerade ein Modell aus dem Jahr 1962 liebevoll restauriert. Der Wert des „Sportwagens des Jahrhunderts“: fast 1,5 Millionen Euro.

Bei dem Edel-Autohändler am Friedrich-Ebert-Damm reiht sich ein Supercar ans nächste: Ferrari, Lamborghini und seltene Porsche aller möglichen Baujahre. Doch keines dieser Traumautos erreicht nur annähernd die Eleganz des 300 SL, welcher dort in der Werkstatt steht. Der Roadster gehört einem Kunden, der den Wagen bei einem deutschen Oldtimerhändler gekauft hat. Das Auto war rot lackiert. Das gefiel dem Hamburger Käufer nun gar nicht und er brachte das Auto zur Firma von Benjamin David. Dort wurde erst mal die Historie des Wagens mithilfe eines spezialisierten Sachverständigen erforscht. Das ist heute wichtiger denn je.

2023 erschütterte ein Skandal die Oldtimerszene

1858 Roadster sind von 1957 bis 1963 gebaut worden. Im vergangenen Jahr erschütterte ein Skandal die Oldtimerszene: Ein süddeutscher Restaurateur geriet in Verdacht, die wertvollen Modelle nach eigenem Gusto aus verschiedenen Teilen zusammengestellt zu haben. Ein Ermittlungsverfahren läuft. Dabei ist Fans dieser seltenen Baureihe natürlich eine möglichst große Originalität wichtig.

Bei diesem Exemplar ist alles in Ordnung. Bis auf die Farbe. Das Cabrio war ursprünglich blau-grau, wurde in Italien erstmals zugelassen und dann in den 1990er Jahren rot lackiert. „Das Auto wurde lieblos übergeduscht“, so Serviceleiter Olaf Bornhöft. Liebevoll streicht der 49-Jährige über den jetzt perfekt mit „Glasurit classico“ neu lackierten Wagen und sagt: „Wir haben fast jede Schraube gelöst. Alle fein säuberlich gereinigt und bestimmt.“ Auf die Kosten kam es bei der Restauration nicht so an. Immerhin kosten ein paar Original-Wischerblätter allein schon fast 3000 Euro. Der Eigentümer, ein wohlhabender Hamburger Kaufmann und Autosammler, wollte einfach den perfekten 300 SL und den wird er diesen Sommer fahren können. Dafür ist der legendäre Wagen schließlich gebaut worden und viel zu schade, um in der Garage oder einem Automuseum zu verstauben.

Die Baureihe W198 war von Mercedes 1954 bis 57 zunächst als Coupé mit Flügeltüren angeboten worden. 1400 Exemplare sind vor allem in die USA verkauft worden. Dann folgte der Roadster. Der Preis lag bei rund 30.000 Mark. Das entsprach um 1960 etwa dem sechsfachen Jahresverdienst eines Industriearbeiters. Die Glücklichen, die damals so ein Auto kaufen konnten, erfreuten sich an Fahrleistungen, die heute bei Sportwagen normal sind, damals aber sensationell erschienen. Mit dem Sechszylinder-215 PS-Motor kann man 260 Stundenkilometer erreichen. Für den Hamburger Kaufmann ist es allerdings das Schönste, mit 80 bis 100 km/h über Landstraßen zu cruisen.