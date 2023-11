Bei Beauty-Behandlungen gepfuscht? Falsche Heilpraktikerin soll Frauen verletzt haben

In ihrem Beautysalon in Ottensen und in ihrer Wohnung in Osdorf bot eine Heilpraktikerin Schönheitsbehandlungen an, offenbar ohne Zulassung. Einige ihrer Kundinnen klagten hinterher über Schmerzen. Nun muss sich die 25-Jährige vor Gericht verantworten.

Insgesamt wirft ihr die Staatsanwaltschaft 46 Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Die Betreiberin eines Beautysalons soll bei 39 Kundinnen gegen Barzahlung in ihrem Beautysalon in Ottensen sowie in ihrer Wohnung in Osdorf Unterspritzungen mit Hyaluronsäure im Gesichtsbereich vorgenommen haben. Dabei soll sie weder über eine entsprechende Heilpraktikerzulassung oder eine zu diesen Behandlungen ansonsten berechtigende ärztliche Approbation verfügt haben.

Kunden klagten nach Beautybehandlungen über Schmerzen: Falsche Heilpraktikerin vor Gericht

Die Behandlungen führte sie zwischen 2020 und Februar 2023 durch. Auf ihrer Instagram-Seite machte sie Werbung für die Eingriffe und kassierte dafür laut Anklage im Tatzeitraum insgesamt rund 10.000 Euro.

Am Mittwoch muss sie sich vor dem Amtsgericht Altona verantworten. Ursprünglich sollte der Prozess schon am 8. November beginnen, der Beginn der Hauptverhandlung wurde jedoch verlegt. (jek)